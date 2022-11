fira pa, xocolata i activitats per a totes les edats

Plaça Rafael Masó i entorn del pavelló D Diumenge 20

La Fira del Pa i de la Xocolata celebra aquests diumenge una nova edició. Com cada any, la part central de la fira estarà centrada en la venda i degustació de productes de xocolata, pa i els seus derivats. Tanmateix, i amb l’objectiu de ser una fira clarament orientada al públic familiar, l’esdeveniment compta amb un espai lúdic per a nens i nenes, en el qual es duran a terme tallers de xocolata i pa, espectacles, jocs tradicionals, xocolatada popular, i moltes altres activitats. La fira està organitzada per l’Ajuntament de Sant Gregori i l’Associació de Comerciants i Empresaris de Sant Gregori Vall de Llémena