De Sant Gregori a Santa Afra

Del Sant a la Santa. La ruta d’aquesta setmana ens condueix des del nucli de Sant Gregori fins el santuari de Santa Afra, dins del seu terme municipal, en un itinerari molt ric des del punt de vista paisatgístic i sobretot patrimonial. Es tracta d’una ruta recollida a la web turística de Vall de Llémena, de la qual Sant Gregori en forma part.

És una ruta inclosa en un àmbit natural molt preuat i a molt poca distància de la capital gironina. La ruta es presenta amb la següent descripció: «Aquest itinerari transcorre en els entorns pròxims del poble de Ginestar, situat al nord del municipi de Sant Gregori, aigües amunt del Llémena i al límit amb Sant Martí de Llémena. Es tracta d’un itinerari molt ric en recursos tant de patrimoni monumental, amb el veïnat de l’església, el santuari de Santa Afra, el forn de calç de Can Comalada i la resclosa del Molí, com de patrimoni natural, amb la possibilitat de visitar indrets de gran valor natural i paisatgístic». Haurem de completar concretament una distància de 14´95 quilòmetres que es pot fer tant en bicicleta com a peu. Els principals punts d’interès que trobaran els caminants i ciclistes són: l’església parroquial de Sant Gregori, santuari de Santa Afra, forn de calç de can Comalada i la resclosa del Molí.

La sortida es fa des de la zona de la Pineda de Sant Gregori, on hi ha la zona esportiva amb el camp de futbol i la piscina municipal. La descripció ens aconsella «prendre la carretera que porta al veïnat de l’Argelaguet i tombar de seguida cap a la dreta seguint la indicació de Camí del Llémena. Seguim aquest camí vorejant la Llémena fins a sortir a la carretera que mana al veïnat de l’Església de Sant Gregori, el nucli històric del municipi». Després del camí on hi ha diverses cases i masies i també la Font de Can Verdaguer arribarem fins al santuari de Santa Afra. La tornada és encara més atractiva i espectacular segons consta a la descripció: «El camí de tornada el farem agafant un corriol que neix darrere del santuari i baixa a trobar un camí forestal més ample que seguim cap a l’esquerra. Ara només cal seguir altre cop les marques blanques i verdes i amb poc més de 10 minuts ja arribem al Collet de Port Sacreu, on hi ha l’oratori de la Mare de Déu de Fàtima. Opcionalment en aquest punt podem desviar-nos i visitar un tram de l’antic camí ral que continuava de Port Sacreu cap a la Vall del Llémena, on encara hi podem veure unes espectaculars roderes dels carruatges».

El Santuari de Santa Afra pertany al municipi de Sant Gregori i data de mitjans del segle XVIII. Un dels seus atractius es troba a l’interior. Es tracta concretament del retaule creat per Ramon Pericay juntament amb la imatge el 1958. Aquesta és només una de les diverses rutes de senderisme i bicicleta que es troben recollides a la web turística de la Mancomunitat de la Vall de Llémena.