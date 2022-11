Escultura delicada

Mercè Ibarz teixeix escultures o esculpeix uns teixits que li són especialment íntims. Ho explica molt bé Alexandre Roa al full de sala: «L’artista de Girona s’ha relacionat des de sempre amb el teixit d’una forma molt íntima, cercant-li possibilitats per seguir desenvolupant-lo expressivament. En aquesta mostra hi trobem exemples clars d’aquests camins que l’artista ha escollit transitar des que va decidir que les dues dimensions acotaven excessivament l’àmbit creatiu en què es volia moure». En aquest sentit, Ibarz destaca per una sensibilitat atenta als matisos d’allò mínim però que encara ha de ser depurada: alguns subratllats innecessaris resten poètica a una proposta que podria arribar molt més lluny. La idea, en el fons, sempre es la mateixa: dissoldre’s en l’obra, desaparèixer en benefici dels continguts inefables. O, dit d’una altra manera: riure’s del jo.