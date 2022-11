La invitació enverinada

Rian Johnson és uns dels estranys casos de cineastes que mai ha fet una mala pel·lícula. Ja pot treballar en el marc del cinema més independent (la magnífica Brick) o atrevir-se amb una gran franquícia (és autor de The last Jedi, una de les millors i més incompreses entregues de Star Wars), que Johnson sempre Imprimeix un estil propi i sap torpedinar el llenguatge tradicional dels gèneres. Una de les seves obres més rodones en aquest sentit és Puñales por la espalda. Aconseguia ser una sàtira social, un enigma molt addictiu, una radiografia familiar plena de mala bava, però també una punyent posada al dia dels misteris d’Agatha Christie. Des de «Un cadàver als postres» que no es veia un film que conciliés tan bé comèdia i thriller. El seu èxit va ser global i el seu culte, instantani, per això a ningú li va sorprendre que Johnson anunciés més pel·lícules protagonitzades pel detectiu Benoit Blanc. Però el que ningú s’esperava és que fos Netflix qui les produís, en una de les operacions més costoses que ha fet mai la plataforma. Afortunadament, amb pas previ per les sales: Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion arriba avui a uns pocs cinemes i la setmana de Nadal passarà a estar disponible al catàleg de Netflix.

Si la primera entrega convertia una casa familiar en l’escenari d’un assassinat ple de sorpreses, aquesta vegada els punyals volen a Grècia, i més concretament en una illa privada on un enigmàtic milionari ha convidat un grapat de representants de l’alta societat. Entre ells l’inspector Blanc, que hi ha anat perquè feia temps que no tenia unes vacances en condicions. Però la calma li dura ben poc. Quan el multimilionari en qüestió apareix mort, immediatament Blanc s’adona que tothom tenia un motiu per matar-lo. La investigació serà una nova successió de girs molt divertits en que es posa al descobert que la invitació no era exactament el que semblava. Johnson obra el miracle de preservar l’esperit de l’original sense renunciar a que aquesta seqüela tingui anima pròpia, tant per la manera que està filmada com per la solidesa d’un guió que construeix un enigma molt ben estructurat. Un cop més Daniel Craig es cruspeix la funció amb la seva memorable interpretació de Blanc (de fet, la gran troballa de la pel·lícula és com fa evolucionar el protagonista), aquí molt ben acompanyat per Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson i Ethan Hawke. Pel que es va dir en el moment de l’acord amb Netflix, Puñales por la espalda té assegurada una tercera entrega, però encara sense data assignada d’estrena.