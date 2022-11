Un nou univers

No hi ha dubte que Disney ha assolit una perfecció tècnica en l’animació que converteix qualsevol de les seves pel·lícules en un festival per als sentits. Però també és veritat que massa sovint parteixen de guions massa obvis que no deixen de ser actualitzacions (sense gaires novetats, a més) dels seus vells patrons narratius. Un món estrany, que s’estrena avui també en català, és un bon exemple d’aquesta tendència. Ho té tot per ser un dels grans títols de la companyia: un punt de partida que s’emmiralla en Jules Verne i l’aventura clàssica, uns personatges carismàtics que permeten fer un humor molt iconoclasta i la construcció d’un univers fantàstic ple de possibilitats expressives. És cert que visualment és espectacular i que s’hi nota la mà de l’equip de Rompe Ralph i Raya y el último dragón, però també ho és que la seva història no transcendeix, que s’hi entreveu un cert conservadorisme dramàtic i que és d’aquelles cintes que s’obliden als cinc minuts d’haver-la vist. Una llàstima, perquè Disney ha estrenat productes molt més lluïts que aquest directament a plataforma i aquí la sensació de pilot automàtic és fins i tot irritant.

Els protagonistes de «Un món estrany» són els Clade, una família d’exploradors que s’han fet un nom per la seva insistència a buscar móns fantàstics. Quan finalment en troben un que pot canviar la història de la humanitat per sempre, les seves eternes diferències amenacen el compliment de la missió. Els Clade hauran d’aprendre a conviure i treballar plegats per sobreviure a una aventura plena de sorpreses. Dirigida per Don Hall, la pel·lícula és la perfecta suma entre un guió mandrós i un registre visual enlluernador. De fet, el que acaba redimint la funció és justament delectar-se amb aquest univers fantàstic que està ple de referències als clàssics del gènere. En aquest sentit, una altra troballa del film és la magnífica banda sonora de Henry Jackman, compositor de Rompe Ralph i Big Hero 6. Pel que fa al repartiment de veus de la versió original, compta amb Jake Gyllenhaal, Gabrielle Union, Dennis Quaid, Lucy Liu i Jaboukie Young-White. Curiosament, Gyllenhaal i Quaid ja van fer de pare i fill a El dia de mañana.