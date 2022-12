Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Arrenca la segona edició del Golden Christmas · Del 3 a l’11 i 17 i 18 de desembre · Mas Muster, Sant Gregori

La segona edició del Golden Christmas comptarà amb un centenar d’activitats gratuïtes repartides del dissabte 3 al diumenge 18 de desembre. L’esdeveniment, disposa enguan d’un espai de 63.900 m² i ampliarà la zona d’oci infantil respecte a l’edició de l’any passat. Per facilitar la presència de públic, en aquesta edició també hi haurà 1.800 places d’aparcament. En l’àmbit musical s’ha programat concerts per a tots els gustos, grans i petits, a diferents hores del dia. Aquestes actuacions musicals aniran a càrrec de bandes de la demarcació i emergents, a part d’un concurs de talent local, que se celebrarà per primera vegada.

La tradició del tió · Dissabte 3 i diumenge 4 · Arbúcies, diversos espais

Arbúcies acull un cap de setmana ple d’activitats que faran gaudir a petits i grans, entre les quals destaquen l’animació, el mestre tioner, l’exposició de tions artesanals o diferents tallers nadalencs.

Llibres per triar i remenar · Dissabte 3 i diumenge 4 · Pavelló Firal de La Bisbal d'Empordà

Més d’una quarantena d’editorials catalanes, tres llibreries bisbalenques, quinze biblioteques i un total de 44 activitats programades configuren la cinquena edició de la fira del llibre Indilletres.

«Delicades» · Divendres 2 a les 20:00h i dissabte 3 a les 18:00h i a les 20:30h · Teatre Municipal de Girona

Les T de Teatre tornen a Temporada Alta amb Delicades, una història d’històries construïda a partir de fragments que no tenen relació, però acaben formant part d’un univers de vivències que no són tan fràgils ni delicades.

Els clàssics Playmobil · Dissabte 3 i diumenge 4 · Casino Menestral, Figueres

Centenars de clicks es podran veure en la 5a Fira de Playmobil de Figueres. Aquesta edició esta dedicada, al centenari de la UE Figueres i als 600 anys de les Fires i Festes de la Santa Creu i els beneficis obtinguts per les entrades es destinaran a l’Associació Albert per a la investigació del Sarcoma d’Ewing.

Soul & funk per als petits · Diumenge 4 a les 10:00h, 11:45h, 17:45h i 15:30h · El Canal, Salt

Temporada Alta proposa gaudir d’un concert en què músics, canalla i famílies compartiran el mateix espai per viure una experiència musical i sensorial de molta intensitat i a molt curta distància. L’espectacle està dirigit a nenes i nens d’entre 0 i 5 anys i als seus familiars.