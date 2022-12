Realitat de sucre

Pels responsables de la Galeria d’Art l’Arcada, els arguments que justifiquen la dilatada presència de Josep Maria Solà al seu espai són perfectament clars. De fet, el què deien ara fa tres anys manté la vigència intacta: «Amb aquesta exposició —explicaven— la galeria es torna punt de trobada de tots els qui agrada la pintura com exaltació de bellesa a la natura. Mil pinzellades que es transformen en llum donen a cada obra d’aquest genial artista la força plàstica d’un realisme extraordinari, que mes enllà de tòpics, honoren el que ha sigut la pintura de paisatge en el nostre país». Sigui com sigui, i sense negar-li les qualitats formals i l’habilitat a l’hora de reproduir l’entorn natural, no sembla que la capacitat de sorpresa figuri entre les virtuts de Solà: la seva obra és previsible en el bon sentit de la paraula, és a dir, que mai defrauda al seu públic fidel.