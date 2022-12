Vells coneguts

Quan es va estrenar, Willow va ser un èxit tirant a moderat, però amb el pas del temps s’ha tornat de culte arreu del món. Això passa molt: pel·lícules que tenim ancorades al nostre imaginari han esdevingut mítiques més per la persistència dels seus fans que no pels números de taquilla. Sigui com sigui, aquesta magnífica producció de George Lucas dirigida per Ron Howard era molt valenta en el seu dia, perquè la fantasia heroica era un gènere poc conreat, i continua sent una joia gràcies al seu esperit aventurer i als seus memorables protagonistes. Durant molts anys s’havia especulat amb el rodatge d’una seqüela, però Disney, que és qui en va adquirir els drets, ha decidit fer el mateix que amb d’altres grans marques del seu catàleg i elaborar una sèrie amb uns quants objectius ben definits. El primer és provar d’enganxar una nova generació d’espectadors que sentin la necessitat de recuperar l’original (disponible a la mateixa plataforma, naturalment) i el segon és confiar en el potencial de la història per continuar-hi aprofundint. Aquest és justament un dels grans al·licients de la sèrie, que no és un reboot ni un remake, sinó una seqüela de ple de dret que vol expandir l’univers de la Willow de 1988.

Per això al principi de la sèrie ens retrobem amb el personatge vivint amb la família a la seva granja. El seu nom, abans associat a la màgia i a una aventura que s’ha tornat llegendària, ara és sinònim de saviesa i tranquil·litat. Però quan la seva vella amiga Sorsha necessita la seva ajuda, Willow es veurà obligat a tornar a posar a prova el seu coratge per derrotar les forces del mal. Creada per Jonathan Kasdan, fill del director de Silverado i Foc al cos, Lawrence Kasdan, la sèrie brilla en l’aspecte tècnic, ja que s’aconsegueix recrear el món de l’original sense permetre que els efectes digitals facin mal als ulls, però també amb una història que apel·la al que ja sabem sense caure en més nostàlgies de les necessàries. El que inevitablement dibuixa un somriure de complicitat és veure Warwick Davis i Joanne Whalley reprenen els seus personatges, aquí molt ben acompanyats per Ellie Bamber, Erin Kellyman (prometedora actriu vista a Solo, The Green Knight i la sèrie Falcon y el Soldado de Invierno), Ruby Cruz, Tony Revolori, Dempsey Bryk, Ralph Ineson, Alexis Rodney i Christian Slater.