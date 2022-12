El primer dia festiu del pont de la Puríssima ens porta diferents plans per passar un gran dia fora de casa: mercats de nadal, teatre, fires i altres actes per a tota la família.

La dansa de Cristiana Morganti al Teatre de Salt

Dilluns 5 de desembre, 20 h

«Behind the Light», el nou espectacle de Cristiana Morganti, ballarina històrica de la companyia de Pina Bausch, és una catarsi irònica i lleugera d’una coreògrafa i ballarina, la superació d’una crisi existencial i artística. L'obra s'emmarca dins el Festival Temporada Alta.

Fira del pessebre a Olot

Dilluns 5 i dimarts 6, durant tot el dia

Celebració de la Fira del Pessebre d’Olot. S’hi poden trobar tota mena de productes relacionats amb les festivitats nadalenques i les figures de pessebres de qualitat així com tota mena de regals i decoracions de Nadal: arbres, tions, pessebres, torrons i molts detalls especials més.

Fira del Nadal i de la Joguina Artesana al centre de Ripoll

Dilluns 5 i dimarts 6, durant tot el dia

Fins demà al centre de la vila. Amb sortejos, productes d‘artesania, concerts de música, paradistes internacionals, animació i altres activitats per a tots els públics.

Golden Christmas a Sant Gregori

Dilluns 5 i dimarts 6, durant tot el dia

La segona edició del Golden Christmas, mercat nadalenc de les comarques gironines se celebra al complex Mas Fuster del turó de Sant Medir. L’esdeveniment se celebrarà fins l’11 de desembre i el cap de setmana del 17 i el 18. Enguany s’amplia la zona oci i infantil i s’han programat un centenar d’activitats.

Fira de Nadal a Tossa de Mar

Dilluns 5 i dimarts 6, durant tot el dia

Al voltant de 40 de parades s’instal·laran al Passeig del Mar de les 10 a les 20h amb tota mena de productes de qualitat i de proximitat. També hi haurà parades amb menjar i parades de diverses associacions solidàries.

Festival de cinema fantàstic i de ciència-ficció a Girona

Dilluns 5 i dimarts 6, durant tot el dia

El festival de cinema fantàstic i ciència-ficció de Girona arriba a la seva 12a edició i ho fa amb diverses activitats durant 8 dies a la ciutat. Aquest dilluns, és el torn de la projecció dels curtmetratges que entren al concurs, i dimarts, la ruta teatralitzada "les llegendes fantàstiques de Girona", a les 5 de la tarda, i al vespre, l'Acollona't pel Càncer.

Harakiri de Les Impuxibles al Teatre Municipal de Girona

Dimarts 6, 18 h

Harakiri vol alliberar de tabús i estigmes tot el que envolta el suïcidi i cedir-li espai i escolta. L’espectacle posa en comú les preguntes generades pel dol, a través de la presència d’una mare que s’explica a si mateixa després de morir. Les germanes Peya, Clara i Ariadna, novament acompanyades per les paraules de María Velasco, construeixen un espectacle polièdric (teatre, dansa, música i circ com a novetat) per parlar de la pèrdua.

Espectacle familiar «Dumbo. El Musical» a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dimarts 6, 19 h

L'Auditori Teatre Espai Ter acull l’estrena a Catalunya de «Dumbo. El Musical», un espectacle per a tota la família que va guanyar el premi a millor musical infantil dels Premis Broadwayworld 2020 i ha estat finalista als Premis del Teatre Musical en la mateixa categoria.

Fira de l'Hivern de Porqueres

Dimarts 6, durant tot el dia

Entre dimarts i dimecres, la fira d’hivern presenta activitats i propostes culturals i festives molt variades: circ, música, mostra d’entitats i productors i botiguers locals, la Fira del Petit Mercader, l’exposició «El disc de la teva vida», un espai de joc infantil... En total s’han programat gairebé una vintena d’activitats.

Concert d'Andrés Redondo al Balneari Vichy Catalan de Caldes de Malavella

Dimarts 6, 22 h

El Balneari Vichy Catalan acull el concert de versions acústiques a càrrec d’Andrés Redondo.

Concert de Yes the Music al Teatre Mundial de La Bisbal de l'Empordà

Dimarts 6, 18 h

A les 18 h al Teatre Mundial, la formació coral Yes the Music celebra el seu 10è aniversari.