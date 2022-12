Amb el Nadal arriben les llums, el Pare Noel, el Tió, els Reis Mags d'Orient, el pessebre, la decoració, l'arbre i tot un seguit d'elements que no poden faltar als carrers ni a les cases. Per tenir-los tots i per gaudir amb tota la família de l'esperit d'aquestes dates, els mercats nadalencs són una de les millors opcions: ofereixen activitats, botigues de Nadal i tallers per a totes les edats. N'hi ha moltíssims i ben a prop de les comarques gironines: aquestes són algunes de les opcions que trobaràs a menys de dues hores de Girona.

Golden Christmas a Sant Gregori

Un de ben proper i molt exitós! La segona edició del Golden Christmas, mercat nadalenc de les comarques gironines se celebra al complex Mas Fuster del turó de Sant Medir. L’esdeveniment se celebrarà fins l’11 de desembre i el cap de setmana del 17 i el 18. Enguany s’amplia la zona oci i infantil i s’han programat un centenar d’activitats comptarà amb activitats d’agility, ciclisme, ponis, tir al plat amb làser, toro mecànic, llits elàstics i focs artificials. El recinte també compta amb una zona de chillout, una cinquantena d’expositors i food-trucks. Per a arribar-hi, els organitzadors detallen que s’hi ha d’accedir des de Taialà (Girona) i recomanen «activar el GPS a la zona de Fontajau, ja que el camí d’anada és unidireccional i no s’hi podrà accedir per l’església de Sant Medir». Enguany, a més, s’han augmentat les places de pàrquing i n’hi haurà prop de 2.000. L’horari del Golden Christmas serà de les 11 del matí a les 10 del vespre.

Fira de l'Avet d'Espinelves

La Fira de l'Avet se celebra en un poble de pessebre, que dóna a la fira un encant especial. Espinelves, municipi de les comarques gironines tot i estar dins la comarca d'Osona, engalana els seus carrers d'avets, paradetes de Nadal i menjars típics de la zona. És una bona manera de conèixer aquesta preciosa població. Entre les novetats d'enguany hi ha uns tallers de cultura i tradició catalanes gratuïts per a infants i també diversos jocs de fusta gegants a l'aire lliure. També hi haurà una cantada de nadales amb vuit corals barcelonines convidades dirigides per Miguel Ángel Arias Soler. D'altra banda, aquesta edició també recupera les tres exposicions que s'oferien normalment, i que l'any passat es van reduir per evitar aglomeracions. Teniu temps d'anar-hi fins el diumenge 11 de desembre.

Mercat Medieval de Vic

El nucli antic de Vic torna a ser l'epicentre del Mercat Medieval després que l'any passat, a causa de la pandèmia, s'hagués de traslladar en altres ubicacions per evitar les aglomeracions. Des d'aquest dijous i fins diumenge la ciutat espera rebre més de 300.000 visitants en una de les fires insígnies de la capital d'Osona. La 26a edició de la fira compta amb un total de 380 parades d'alimentació, herbes i artesania, provinents d'arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat. La fira inclou també una variada oferta lúdica amb tallers infantils i espectacles de carrer.

Fira de Nadal i del torró artesanal a Cardedeu

El municipi vallesà celebra la fira del Nadal des del dia de la Puríssima fins al diumenge 11. Tot comença amb l'encesa i benedicció del «Foc de la Fira» a l'ermita de Sant Hilari i continua amb paradetes i activitats durant tot el cap de setmana. Si a més, sou dels llaminers i el que més us agrada del Nadal són els torrons, aquesta és la vostra fira, ja que trobareu tastets d'aquest dolç per tota la fira.

Fira Santa Llúcia a Barcelona

Qui no ha anat mai a passejar per la mítica fira de Barcelona? Amb 236 anys d'història, és normal que gairebé tothom hi hagi passat un cop a la vida! És el lloc perfecte per comprar les figuretes del pessebre, o el tió o qualsevol objecte relacionat amb aquestes festes, ja que hi trobareu 192 parades dedicades al Nadal. La trobareu al centre de la capital catalana, davant de la Catedral, al mateix lloc des de 1876, fins al 23 de desembre.

Fira del tió a Mura

L'amic dels més petits de casa, el Tió, es concentra a Mura, una petita localitat del Bages, durant totes les festes. Allà s'hi poden trobar tios disfressats de tota mena: d'oficis, fent activitats, de personatges i del que et puguis imaginar. Una fira ideal per portar-hi als menuts, amb activitats pensades per a ells i on la màgia embolcalla cada racó. Els tions hi seran fins al 6 de gener, no feu tard!

Mercat de Nadal a Perpinyà

Per visitar aquest mercat s'haurà de creuar la frontera francesa i arribar fins a Perpinyà. La ciutat celebra un mercat nadalenc durant tot el mes de desembre i fins el 2 de gener. El mercat se celebra de Quai Vauban, entre el Pont Magenta i l'oficina de Turisme- on se situa un petit poble fet de 35 cases de fusta. Hi ha artesans i altres productes habituals d'aquestes festes. També s'hi situa la casa del Pare Noel on els petits poden fer-se una foto.

El Poble de Nadal a Port-Barcarès (Catalunya Nord)

Segur que has vist alguna foto a Instagram d'aquest indret, ja que els últims anys s'ha convertit en una de les fires més visitades de la zona. A la costa francesa, molt a prop de Perpinyà, Port-Barcarès es converteix en un màgic "Poble de Nadal". L'espai ambientat se situa fins al 8 de gener davant del vaixell "Le Lydia" amb atraccions per a petits i grans. La programació és molt àmplia i hi ha activitats per a tots els gustos, fins i tot l'arribada del Pare Noel, desfilades i focs artificals. Una de les seves grans atraccions que no us podeu perdre són la pista de gel i la pista de trineu!