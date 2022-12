L’Hotel Mas de Torrent ofereix dissabte que ve, dia 17 de desembre, la possibilitat de cuinar amb el seu xef, Ramon Freixa, que té a Madrid un restaurant amb dues estrelles a la Guia Michelin, comentar amb ell la preparació dels plats i després sopar plegats aquestes elaboracions. Aquest showcooking forma part de l’àmplia oferta del Mas de Torrent per a aquestes festes de Nadal, en la qual la proposta gastronòmica de Freixa hi té un paper molt destacat, ja que ha estat l’encarregat de dissenyar els menús especials que se serviran al restaurant de l’establiment (obert al públic en general) en les dates més assenyalades, com ara Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any.

El showcooking de dissabte que ve està pensat precisament perquè els assistents puguin aprendre a cuinar un menú que podrien servir en alguna de les jornades festives que s’acosten. Per això, els plats que s’hi elaboraran són eminentment festius i d’hivern: Bikini Deluxe (tàrtar de salmó, llamàntol i caviar); escudella de Nadal amb rovell infiltrat de tòfona i raviolis de foie; llobarro Wellington amb salsa de cava; i escuma de torró amb neules de xocolata i nata

L’expectació que ha generat la proposta, tant per la personalitat de Ramon Freixa com pel seu prestigi com a cuiner, ha provocat que ja estiguin totes les places reservades (l’aforament era limitat a 16 persones, amb un preu de 140 euros que inclou l’assistència a la demostració i el sopar amb el xef). Fonts del Mas de Torrent apunten en aquest sentit, que «ell fa molts esdeveniments d’aquest tipus, és un showman». Sobre els plats que s’hi elaboraran, afegeixen que «la complicació no és excessiva, està pensada perquè sigui un taller atractiu i proper, i que els assistents puguin arribar a preparar aquests plats a casa. Si ho compliquem massa ens allunyaríem del client, seria massa tècnic, molt MasterChef, i no és el que pretenem. Acostuma a venir gent molt variada, però tots tenen en comú la curiositat per veure com cuina un xef Michelin i poder replicar els plats a casa. També ve gent curiosa per conèixer Ramon Freixa i compartir un sopar amb ell».

El taller es farà a la cuina del restaurant, on després se celebrarà l’àpat. Serà també a la sala del restaurant on els dies festius se serviran els menús dissenyats per Ramon Freixa amb plats com escudella de Nadal amb galets farcits de pilota; trinxat de cigrons amb botifarra blanca i negra, pètals de ceba i escarola; llom de bacallà amb olivada i patates emmascarades; capó farcit a la catalana; llom de rap confitat, escalivada i glaça de pebrots; canelons de Sant Esteve amb beixamel de tòfona i suc de rostit; consomé gelée de pernil amb caviar; llom de turbot rostit amb bullabessa marina i mol·luscs; costella de vedella cuinada 36 hores estil Wellington; tronc de Nadal amb vuit textures de xocolata...

Totes aquestes preparacions (els menús complets es poden consultar a www.hotelmastorrent.com) tenen en comú, al marge del seu caràcter clarament festiu, que aposten per la cuina tradicional catalana amb picades d’ullet a l’avantguarda, i incorporen productes de proximitat i de la màxima qualitat; és la proposta que Ramon Freixa ha portat al Mas de Torrent des que es va fer càrrec de la seva cuina. Això va ser l’any 2020, quan l’hotel empordanès de cinc estrelles va ser adquirit pel grup Único Hotels. És a l’hotel Único de Madrid on Freixa té el seu restaurant amb dues estrelles, i també té un altre restaurant, Ático, en l’altre hotel de la cadena a la capital d’Espanya, The Principal. Único Hotels té a més establiments a Barcelona i a Mallorca.

Aquest estiu, Ramon Freixa explicava a Diari de Girona que fer-se càrrec de la cuina del Mas de Torrent li havia permès tornar a les seves arrels com a xef, perquè ell coneix molt bé la cuina empordanesa i la cuina tradicional catalana en general: s’hi va iniciar al costat dels seus pares al restaurant El Racó d’en Freixa, a Barcelona, que va tenir una estrella Michelin durant 23 anys. El 2009, Ramon Freixa es va traslladar a Madrid per obrir-hi el seu propi restaurant, i els pares van mantenir el de Barcelona amb el nom de Freixa Tradició (l’acabarien tancant el 2018, després de 32 anys d’història).

Ara, al Mas de Torrent, Ramon Freixa vol que «la gent que vingui al restaurant trobi aquella cuina de tradició que vaig heretar del meu pare, aquesta cuina de seny amb un punt de rauxa, que ha viatjat una mica. La cuina que a mi m’agradaria menjar cada dia».