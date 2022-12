Potser si que existeix un gen de la creativitat. Si més no, això és el que ens obliga a pensar la Família Federico, encapçalada per l’inabastable Antonio i el seu art orgànic. Ho hem explicat altres vegades: si existeix alguna característica unànimement compartida pels treballs de Federico, aquesta és l’absoluta organicitat. Tant si es tracta de pinzellades alliberades o de traces de dibuix contundent com d’objectes incorporats —una ceràmica realitzada per ell mateix, o un fragment de plàstic trobat vés a saber on—, el que resta és una cosmovisió particularíssima i una sintaxi que li és exclusiva i que ell articula fidel a uns principis que podem intuir com a completament autàrquics. Val per l’Antonio, però també pels seus germans Pep i Eduard: la mateixa llibertat però sensibilitats diverses que singularitzen cada una de les seves propostes.