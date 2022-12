Ara que tot es mesura comparant-ho amb les dades pre-pandèmiques (bàsicament les diferents formes que adopta l’economia no productiva), hi ha una gloriosa excepció: el sector artístic. I diem «sector artístic» i no «cultura» de manera molt conscient: en mans dels festivals, dels certàmens, mercats, fires i firetes de tota mena; segrestada per les institucions i el seu utilitarisme de laboratori; diluïda en el metavers i en la infinitat de registres presents a la xarxa; grapejada, en definitiva, per polítics ineptes i per uns mitjans públics (l’eufòrica TV3) que aconsegueix fer bona Telecinco, la cultura, avui per avui, és un calaix de sastre capaç de blanquejar-ho tot. La culpa? Doncs molt ben repartida.

Sigui com sigui, potser fóra més just parlar de causes i no de culpables: les dinàmiques socials i els canvis d’hàbits i de formes de consum són un fet innegable; el desprestigi de la cultura de l’esforç i dels productes de temporalitat, diguem-ne, dilatada (com ara les pel·lícules de l’Albert Serra), s’imposa lentament en tots els àmbits; la democratització del gust (aquell «a mi m’agrada» esdevingut manament) i el culte a l’individualisme (el «si tu vols, pots» i absurditats per l’estil) col·lideixen amb un sector artístic molt jerarquitzat i que, per acabar-ho d’adobar, necessita legitimar-se constantment... Tot plegat, insistim, és un fet que estaria amanit per l’endogàmia del sector artístic i pel seu «elitisme epistemològic» (moltes exposicions d’art contemporani semblen pensades per dissuadir el passavolant). Això no vol dir que l’art hagi de ser fàcil o evident sinó tot el contrari: vol dir que la falsa dificultat o la complexitat aparent s’utilitzen, massa sovint, per dissimular la buidor i la banalitat (el filòsof T. W. Adorno ho tenia clar: «Només allò que no necessita comprendre —referint-se al públic en general— li és intel·ligible; només allò realment alienat, la paraula encunyada pel comerç, li fa efecte com a familiar que és»).

La bona notícia, en qualsevol cas, és que a Girona hi ha més restaurants que mai (gairebé 300, una trentena oberts els darrers tres anys). Pel què sembla, el cicloturisme fa meravelles, com ara convertir el Barri Vell en un parc temàtic, foragitar els estudiants i la resta de «pobres» en benefici d’un col·lectiu que només parla anglès (gueto daurat) o, per a satisfacció de propietaris, ajudar a que els preus dels lloguers i dels immobles siguin literalment pornogràfics. La mala notícia és que la galeria d’art més interessant de la ciutat ha tancat les portes. Doncs això: morir d’èxit potser és una mort dolça però no deixa de ser, al cap i a la fi, una mort.