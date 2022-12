La seva vuitena pel·lícula com a director, la fantasia èpica Avatar (2009), es va convertir en la més taquillera de la història al recaptar gairebé 3.000 milions d’euros –fins llavors el títol l’ostentava Titanic (1997), la seva setena pel·lícula–, així que va decidir convertir aquell èxit en una saga composta per cinc llargmetratges. Ara arriba als cines Avatar: el sentit de l’aigua, el seu retorn esperat al planeta Pandora. Aconseguirà causar el mateix impacte que la seva predecessora?

Des de la pandèmia, constantment se’ns recorda que el cinema és moribund. Per què són aquesta pel·lícula i aquesta pentalogia importants per al seu futur?

Aquesta és la gran pregunta. I potser aquesta serà aquesta pel·lícula que arriba en el moment adequat per recordar a la gent en què consisteix una autèntica experiència cinematogràfica. Sé que actualment tothom gaudeix de la facilitat d’accés i la quantitat de contingut que els serveis de streaming proporcionen, però l’experiència de què parlo és totalment diferent. No es tracta d’una pantalla més gran ni de més resolució d’imatge; avui dia els televisors tenen tanta resolució com les pantalles de cinema. Es tracta que l’espectador prengui la decisió d’abandonar-se del tot i deixar-se transportar a un altre lloc, un altre temps i un altre món a través d’un portal. Jo ho veig com meditar, o fer ioga.

Cada vegada hi ha menys cineastes com vostè, entossudits a expandir les possibilitats del medi cinematogràfic. Se sent una mica sol?

Tal com ho veig, tot director s’aprofita dels descobriments i els avenços aconseguits per un altre director. Quan una pel·lícula soluciona un problema, tota la indústria fa un pas endavant, així que no sento que els meus esforços per redefinir el cinema siguin debades, perquè sé que molts col·legues els celebren, perquè si els faig jo no els han de fer ells. I, sí, hi ha directors que només necessiten una càmera i dos actors per fer una pel·lícula, però jo no estic interessat a fer pel·lícules petites. Jo necessito crear experiències espectaculars i fins i tot inexplicables que generin sensacions com la que em va envair a mi quan tenia 14 anys i vaig veure per primera vegada el 2001, una odissea de l’espai (1968). Jo vull que altres persones també se sentin així. I sé com aconseguir-ho.

Tot i l’èxit a taquilla del seu primer lliurament, i a diferència de sagues com Star Wars i l’univers cinematogràfic de Marvel, Avatar no sembla haver penetrat a la cultura pop. Per què?

Perquè fins ara només existia una entrega d’Avatar i, per contra, Marvel és una fàbrica de fer pel·lícules que no s’atura, i no dubten a contractar quants directors siguin necessaris per estrenar una nova entrega periòdicament. El seu univers es renova constantment. Jo no puc treballar així, no tinc clons que treballin al meu costat. I, certament, a més de les pel·lícules m’interessen altres coses. He passat molt de temps dedicat a exploracions oceàniques, dissenyant càmeres i robots, i submergint-me en submarí per tot el món. I m’ho passava tan bé fent aquestes coses que, arribat el moment, em vaig preguntar: «De debò vull fer una altra pel·lícula? Una altra pel·lícula d’Avatar?».

Vostè ha assegurat que, per ser rendible, Avatar: el sentit de l’aigua necessita col·locar-se entre les quatre pel·lícules més taquilleres de la història. Però què passarà si no ho aconsegueix?

Fa anys que m’ho pregunto. La pandèmia va ser una veritable amenaça existencial per a l’experiència cinematogràfica, i jo ja feia dos anys que treballava en aquesta pel·lícula quan va passar. Vaig sentir que el meu somni havia estat destruït, que l’streaming canibalitzaria tot el que jo vaig creure, el que estimo. Vaig pensar: «Soc un dinosaure, i aquí arriba el cometa que m’extingirà». Però la possibilitat del fracàs no m’afecta, m’hi sento immune. Soc incapaç de moderar les meves ambicions per complaure el mercat. Quan estàvem acabant Titanic fa 25 anys, tothom donava per fet que seria un daltabaix a la taquilla. Va fer això que tractés limitar els riscos? No! Tot al contrari. Si la meva pel·lícula serà un fracàs de totes maneres, m’asseguraré que almenys em satisfaci a nivell personal. La segona entrega d’Avatar s’estrena ara, i la tercera ja s’ha acabat. La resposta del públic condicionarà les altres entregues.

Mentre vostè fa tants anys que treballa a la saga Avatar, que abans que res és un al·legat ecologista, l’Amazònia continua sent destruïda i els polítics de tot el món tan sols fingeixen preocupar-se pel planeta. Què sent sobre això?

No crec que la solució als nostres problemes existencials estigui a nivell polític. Per salvar el planeta caldrà que la gent reaccioni. No estic pensant en una revolució als carrers, sinó que els ciutadans s’informin, i votin, i obliguin els polítics a prendre mesures en lloc d’atendre únicament els interessos del capitalisme; no són veritables líders, són borregos, així que faran el que la població els digui que han de fer. És cert que a la gent li costa canviar. Ens encanta cremar energia, ens encanta menjar carn i lactis, i demanar-nos que canviem certs patrons de comportament és com demanar-nos que canviem de religió. Per això és important informar-se’n, i és important enfadar-se.

Avatar propugna el mediambientalisme, però alhora és una aventura bèl·lica. És a dir, d’una banda parla de protecció i de l’altra parla de destrucció. Com equilibra les dues facetes?

Confesso que, durant el procés de muntatge d’El sentit de l’aigua, vaig patir una crisi de fe; em va semblar que era una pel·lícula massa violenta. Així que vaig decidir tallar-li 10 minuts d’escenes de violència. Se’m coneix com un director de cinema d’acció però el que està passant a la nostra societat amb les armes em regira l’estómac. Així que, quan miro enrere i recordo algunes de les pel·lícules que he fet, sento que actualment no voldria fer-les. No sé si m’agradaria fetitxitzar les armes com ho vaig fer amb la saga Terminator fa 30 anys.