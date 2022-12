Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Disseny i música a les jornades voltaiques · Dissabte 17 de 10:00h a 21:00h · Plaça Assumpció, Sant Narcís

L’Associació cultural La Volta organitza l’edició especial Gran Mercat de Nadal de Sant Narcís amb més d’una cinquantena de parades d’objectes funcionals i decoratius de creadors que aposten pel disseny de qualitat i la innovació creativa. Hi haurà les parades d’art i artesania, concerts, activitats familiars, espai de joc, dinar calent i molt més! A més, el NEU! presenta la nova edició a les 12 h amb el grup Marialluïsa. I com a novetat i en el marc de la trobada anual de Xàfec, a les 18 h pujarà a l’escenari el grup Remei de ca la Fresca que a més va ser el guanyador del concurs del barri Cançócat dedicat a la música en català.

La «Boira» de la cia Voël · Dissabte 17 a les 19:00h · Teatre Principal, Olot

La Cia. Voël de Debi Cobos i Jordi Serra desembarca aquest dissabte a la capital de la Garrotxa per presentar Boira, un espectacle d’acrobàcia aèria, màstil pendul·lar i altres sorpreses.

El Golden Christmas · Dissabte 17 i diumenge 18 de les 11:00h a les 22:00h · Mas Fuster, Sant Gregori

La segona edició del Golden Christmas celebra el seu darrer cap de setmana, amb una àmplia oferta d’activitats familiars i musicals per a tots els públics, i un gran mercat de productes de proximitat.

Márquez & Bronquio · Dissabte 17 a les 20:00h · Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona

Rocío Márquez, un clar referent de la nova generació del cant flamenc, s’alia amb Santiago Gonzalo, Bronquio, un jove músic de tradició punk i una de les sensacions de l’escena electrònica estatal, per presentar el seu primer treball discogràfic conjunt, Tercer cielo (Universal, 2022).

Rock per xics · Diumenge 18 a les 17:00h · La Mirona, Salt

Rock Per Xics és un grup de Rock per a tota la família que ofereix un espectacle musical, especialment pensat per les festes de Nadal, on es fusionen el rock i la cançó popular catalana per transmetre la cultura i els valors del rock a les noves generacions, connectant nens i pares per fer disfrutar a tota la família.

Pastorets de Sant Narcís · Dissabte 17 i diumenge 18 a les 17:00h · Centre Cívic de Sant Narcís

Arriben a Sant Narcís Els Pastorets. L’obra és una adaptació del text de Josep M. Folch i Torres i executada per la companyia de teatre amateur de l’Associació de Veïns del barri de Sant Narcís. El format reduït de l’obra original converteixen aquesta proposta en idònia per a petits i grans.

Activitats solidàries per La Marató de TV3 · Tot el cap de setmana · arreu del territori

La 31a edició d'aquest programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio es dedica a la salut cardiovascular, la principal causa de mort als països desenvolupats i un dels problemes actuals de salut pública més rellevants. Consulta les activitats que es duran a terme als municipis de les comarques gironines per La Marató de TV3.

Quina solidària en favor dels malalts de càncer · Dissabte 17 a les 17:00h · Sala Municipal de Corçà

Corçà acollirà aquest dissabte 17 de setembre una quina solidària que recollirà fons en favor dels malalts de càncer de l'hospital Trueta de Girona. L'acte benèfic se celebrarà a la Sala Municipal i s'iniciarà a les 17.00 hores amb un berenar musical a càrrec d'Albert Such i Sanjosex & Mazoni. Seguidament, a les 19.00 hores, tindrà lloc la Gran Quina d'en Pitu. Per finalitzar la vetllada, a les 22.00 hores, Keko Domènech oferirà un concert. Hi haurà servei de bar amb begudes i entrepans. L'esdeveniment està organitzat per l'entitat Amics de l'Aina -ara, per a l'ocasió, convertida en Amics d'en Pitu-, la Penya Blaugrana Monells i compta amb el suport de l'Ajuntament de Corçà. L'entitat beneficiària dels fons serà el Servei d'Hematologia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona (Hospital Universitari Dr. Josep Trueta).