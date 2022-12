Sense ser cap meravella, Jack Ryan es va erigir ràpidament en una digníssima alternativa a sèries com Homeland i també en un bona relectura del personatge creat per Tom Clancy. La veritat és que els fans del protagonista no es poden queixar, perquè Alec Baldwin, Harrison Ford i fins i tot Ben Affleck havien fet una bona feina a les seves respectives encarnacions cinematogràfiques i John Krasinsky ha sabut donar-li un estil molt propi que defuig els tòpics de l’heroi del gènere. La sèrie no juga a adaptar cap novel·la de Clancy en concret, sinó a agafar idees d’aquí i d’allà per configurar un nou univers més adaptat a la intriga geopolítica actual i que vol reflexionar sobre els perills de la globalització. La fórmula no sempre funciona (la segona temporada, la menys lluïda, pecava d’una certa dispersió narrativa) però la tercera, que s’acaba d’estrenar a Amazon, encerta a donar-li una mica la volta i convertir-se en el perfecte encreuament entre El fugitiu i les pel·lícules de Jason Bourne. Hi ha moments en què s’assembla massa als seus referents, tot s’ha de dir, però com a mínim no pretén enganyar ningú.

Aquesta vegada, l’analista de la CIA es troba investigant una conspiració a nivell mundial que el treu dels despatxos i el porta a treballar sobre el terreny. Però quan arriba massa al fons de la qüestió, Ryan es posa en el punt de mira del seu propi Govern, que dubta de la seva veritable implicació en el cas. Convertit en un fugitiu i embarcat en una cursa a contrarellotge per mig Europa, el protagonista haurà de refiar-ho tot a aliats inesperats per poder demostrar la seva innocència i salvar el món d’un desastre sense precedents. La tercera temporada potser és la menys original de la sèrie, però també la més entretinguda: a més de comptar amb un parell de girs afortunats i unes notables escenes d’acció, Krasinsky hi està particularment inspirat i aconsegueix que estiguis molt pendent de les decisions del personatge. Al planter d’intèrprets també hi destaquen Wendell Pierce, Michael Kelly, Betty Gabriel, James Cosmo, Ana Ularu, Alexej Manvelov, Peter Guinness, Marc Menchaca i la sempre esplèndida Nina Hoss. Per cert que Amazon ja l’ha renovat per a una quarta temporada, que també serà l’última.