El retorn d’una icona

Bohemian Rhapsody i Rocketman van revifar un gènere, el dels biopics musicals, que sempre ha estat preferencial a Hollywood però no sempre ha tingut el mateix impacte comercial. Potser perquè vivim temps nostàlgics i revisionistes, les estrelles de la música s’han erigit de nou en la perfecta metàfora de la nostra fixació col·lectiva per mirar enrere i també de la veritable cara d’unes èpoques que sempre acabem magnificant. De fet, a la mateixa estructura de bona part d’aquestes biografies musicals hi ha el resum del seu principal problema: la majoria d’ells parteixen de la idea de fer-te descobrir la persona que hi rere la icona, però massa sovint s’obliden d’aprofundir bé en la psicologia del personatge i aquest acaba sent merament instrumental, una excusa perquè facis un viatge ple de clixés cap a la construcció d’un símbol. Per tant, sembla que totes siguin una mica iguals malgrat parlar de personatges i estils musicals molt diferents. No sembla que I Wanna Dance With Somebody hagi de canviar aquesta tendència, ja que tira de manual (els tràilers recorden perillosament els Estrenos TV dels anys 80, i no perquè estigui ambientada parcialment a aquella època) per explicar el meteòric ascens i la dolorosa caiguda de Whitney Houston. Sigui com sigui, apunta a que es convertirà en un dels films més vistos de la cartellera nadalenca.

Dirigida per Kasi Lemmons, la pel·lícula mostra la protagonista des de diferents perspectives. Per un costat, la veiem en els seus inicis, quan la seva veu va anar despuntant en cercles musicals fins a rescatar-la d’un entorn faltat d’oportunitats; per l’altre, ens endinsem a la seva vida personal, marcada per una mala gestió de l’èxit, el seu agitat matrimoni amb Bobby Brown i les addiccions. Enmig de tot això, assistim a episodis poc coneguts de la seva vida, sobretot pel que fa a la relació amb el seu pare, i hi veiem reproduïts moments que ja formen part de la iconografia moderna, com el fenomen de El guardaespaldas i la llarga llista de rècords de la seva banda sonora. És evident que Lemmons i el seu equip no han volgut fer altra cosa que homenatjar l’estrella amb un estil tan previsibles com funcional, perquè al capdavall els fans és exactament el que li demanen.

El repartiment de I Wanna Dance With Somebody està encapçalat per Naomi Ackie, Ashton Sanders, Stanley Tucci (actor que sempre brilla en tot el que fa, fins i tot en productes com aquest), Clarke Peters, Nafessa Williams, Tamara Tunie, Lance A. Williams, Bria D. Singleton, Kris Sidberry, Alana Monteiro i Daniel Washington.

Nascuda a Londres, l’actriu encarregada de tornar Whitney Houston a la vida ja s’havia fet notar a Lady Macbeth, Star Wars: L’ascens de Skywalker i la reeixida sèrie de Netflix The End of the F***ing World, on estava esplèndida. Ara té pendent d’estrena Pussy Island, on es posa a les ordres de la també actriu Zoë Kravitz, i Mickey 17, el nou i esperadíssim treball de Bong Joon Ho, que protagonitza al costat de Robert Pattinson i Toni Collette.