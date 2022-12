El torró, el dolç rei de Nadal

Els torrons formen part indispensable de qualsevol taula i àpat durant les festes de Nadal. El seu consum està cada vegada més estès i fins i tot ara es poden trobar torrons fora de temporada. A banda de les botigues especialitzades, ara ja no sorprèn absolutament a ningú trobar-se a les prestatgeries dels supermercats torrons de tots els gustos durant els primers mesos de la tardor. La seva època on es converteix en l’absolut rei dolç de totes les taules és ara per les festes de Nadal. El torró sempre ha tingut fama d’aportar moltes calories. Però, i sempre prenent-ho amb moderació com qualsevol altre aliment, si analitzem amb detall els seus ingredients, podem confirmar que els torrons són més saludables del que pensàvem. Vegem per què.

Per a arribar a aquesta afirmació, això sí, hem de partir com a referència del torró tradicional i no dels diferents succedanis o versions que s’han anat creant a partir d’aquest dolç. Centrant-nos per tant en aquestes dues varietats, tant el torró de Xixona (tou) com el torró d’Alacant (dur), tenen com a ingredients les ametlles (preferentment del tipus Marcona), mel pura d’abella (en la seva majoria de Flor del taronger o Romaní), sucre i clara d’ou.

Encara que el sucre és potser de tots el menys saludable, també és cert que és dels que hi ha menor proporció, ja que perquè un torró sigui certificat de Qualitat Suprema, el Consell Regulador de la Denominació d’origen Xixona i Alacant estableix per endavant les proporcions mínimes que han de contenir d’ametlla (64%) i de mel (12%).

Sabem, ja per si mateix, les múltiples propietats que contenen aquests dos aliments com ara vitamines i minerals, a part que ens aporten àcids grassos essencials, molt similars als que ens aporta l’oli. Per tot això, i perquè els estudis científics demostren que la compensació nutricional del torró és molt equilibrada, no podem deixar de tenir-ho en les nostres taules aquestes festes. Segur que el nostre paladar, ens ho agrairà.

A banda de tenir en compte aquells consells nutricionals, el cert és que un dinar o sopar de Nadal no seria el mateix sense un bon sortit de torrons.