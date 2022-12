Volia mirar fixament el sol

Lluïsa Faixedas, amb l’exposició Si jo pogués (el títol prové d’un dibuix d’Anna Manel·la), ens recorda quina hauria de ser una de les principals tasques (per no dir la principal) de la historiografia de l’art, a saber, la de rescatar noms i treballs concrets del garbellat injust d’una història poc atenta als perfils discrets i a les obres que, de tan subtils com són, corren el risc permanent de passar desapercebudes. Quan aquesta tasca s’ha de dur a terme, a més, en un moment marcat —en paraules de Julia Kristeva— "per l’esfondrament generalitzat d’ídols i d’ideals", aleshores l’esforç esdevé titànic: el "Sol negre", que és un estat d’ànim, serveix perquè no oblidem que, rere allò evident, sempre s’oculta quelcom d’inefable (Gérard de Nerval, a la seva Aurèlia, li sobtava que el sol, tot i irradiar una claror intensa, mai es pogués veure en somnis).

I és que les lleis de la visió, a pesar nostre, també són vàlides quan la consciència se’n va a dormir. Anna Manel·la n’era molt conscient: l’exposició d’Olot ens atansa a una creadora atrapada entre dos "sols" o, si ho preferim, entre les lleis de la física i les de la metafísica. Qualsevol de les seves criatures clavades a la terra però amb els braços molt oberts, com si estiguessin a punt d’envolar-se, i mirant amunt amb els ulls closos (o molt oberts, però sense ninetes), ens parlen d’això, és a dir, de la nostra memòria platònica, del nostre ésser desdoblat i, en definitiva, de la nostra sensibilitat captiva. En el cas de Manel·la, insistim, el platonisme és recurrent: va ser l’idealista grec el primer en vincular "metàfora" i "metafísica" quan va decidir "desdoblar" el sol. El sol metafòric del coneixement passava a ser, al mateix temps, el sol sensible i l’ultrasensible (o invisible). La paradoxa la podem experimentar, sense gaire esforç, a nivell individual: el sol que cada dia surt i es pon és percebut com a font de llum i de vida tot i que, en realitat, el que percebem són els seus efectes i no, en canvi, l’esfera incandescent que crema la vista i fa impossible la mirada directa. Absència i invisibilitat activen el dispositiu metafòric mitjançant la duplicitat de "sols": rere allò visible, l’invisible; rere la presència, l’absència; rere la física, la metafísica... Manel·la ens situa (amb la mà a l’esquena, ens empeny dolçament) al territori de la ceguesa blanca, aquella que ens impedeix percebre res, com dèiem, per l’excés de llum. Les seves joves petrificades, malgrat no estar fetes de sal, podrien retre homenatge a les filles Lot, o a Eurídice, dones que van ser víctimes del desig de voler veure-hi més enllà; a les pintures de l’olotina, en canvi, la ceguesa és una subtil boirina que ho unifica tot, una atmosfera lletosa a voltes angoixant però essencialment alliçonadora. I quina seria la lliçó darrera de tot el recorregut creatiu de Manel·la? L’escriptora Rosa Montero ho expressa amb una fórmula molt bella: "nuestro cuerpo és el mundo en el que tenemos que vivir toda nuestra vida"; o bé: "Amb els ulls tancats camino en una caixa blanca / Amb els ulls oberts camino en una caixa negra", va escriure el malaguanyat Max Blecher, poeta de la carn i del sofriment que, des de la terrible malaltia (tuberculosi òssia) somiava tenir un cos transparent. I és que, al desig d’ingravidesa (aquell vol que mai podem emprendre), caldria afegir-hi el de transparència. Una transparència que, en les obres de Manel·la, és espectral. Ni més ni menys: "Si, per un atzar —especulava José M. Cuesta Abad a propòsit de Klossowski— els fantasmes existeixen, i això fins a l’extrem de que la seva forma de ser es confongui del tot amb el de la nostra realitat, sobre la vida sencera recaurà aleshores la sospita de si no serà, ella mateixa, aparició, revenant, ombra desdoblada de quelcom que ha estat però que ha mort, potser de mil morts prèvies, abans de reaparèixer, un cop més, en cada incert aquí i ara". Anna Manel·la podria ser la protagonista d’una imatge proposada per Friedhelm Mennekes, la d’un ésser impotent però dotat de vista per jutjar les obres de la seva irreflexiva mare; la d’una figura que s’endinsa en la imatge del món amb els braços oberts per copsar quin és l’abast físic de la seva experiència (una creu titubejant que palpa el món per saber-lo).