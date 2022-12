Una altra mirada

El projecte que fa vint anys va emprendre Pep Novellón a l’Amazones seria digne del Fitzcarraldo imaginat pel geni de Herzog: «Havíem de construir una reproducció exacta d’un tros de selva amazònica —explica el de Terrassa—, sense treure res orgànic, sense que hi hagués cap afectació al territori i amb un nivell de qualitat màxim. Per aconseguir tot això calia anar a la selva i fer motllos dels arbres in situ. Motllos de silicona blanca». L’experiència també es va traduir en imatges que l’autor ha rescatat dues dècades després. Insòlites, són el millor testimoni possible d’un relat fascinant: «Durant aquests 45 dies en aquell petit racó de selva, vàrem experimentar una proposta artística increïble. Els arbres més grans i esvelts de la selva amazònica s’anaven transformant de color, la silicona els anava convertint en arbres imaginaris, arbres de llegenda...»