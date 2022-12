El desastre imminent

La fotografia, com la vida, és vulnerable i fràgil. I, també com la vida, les imatges fotogràfiques mai es revelen de cop. La seva manera de ser visibles, ens recorda Mauricio Molina, és dialèctica: entre l’ocultació i el desvetllament, entre l’epidermis i la pulsió profunda que l’anima, s’estableix una relació concèntrica on allò evident acaba posant contra les cordes, paradoxalment, tot el què creiem saber sobre la realitat del món (les imatges mecàniques són un punt d’inflexió en la història de l’art similar, per exemple, al del descobriment renaixentista de la perspectiva en pintura). Segurament és aquesta ambivalència la que explicaria l’atenció que la disciplina sempre ha mostrat pels cossos: «El estupor —insisteix Molina—, el asombro que produce la imagen de un cuerpo encierra una doble significación: por un lado presenta al cuerpo en sí, por el otro nos presenta a su doble convertido en signo». Ni més ni menys: fins a mitjan segle XX, tota imatge fotogràfica era defensada a través de l’argument de la fidelitat documental (sinònim d’exactitud visual) o, per contra, a través de la seva raresa, de la seva capacitat per estranyar la realitat servint-se de les característiques d’un ull mecànic cada vegada més emancipat (els surrealistes parlaven de l’ostraneine).

Amb tot, la pregunta que hauríem de fer-nos avui dia és la següent: són tan diferents, en el fons, les fotografies d’una Diane Arbus (personatges liminars, sovint grotescos) de les d’una Gisèle Freund (retratista clínica des de la distància formal) o, posats a portar-ho a l’extrem i sense moure’ns dels anys trenta, de les anodines representacions de la felicitat d’un H. Armstrong Roberts? Segurament no: sigui quin sigui el seu referent, escriu Susan Sontag, «les fotografies per elles mateixes no expliquen res, són invitacions inesgotables a la deducció, l’especulació i la fantasia». Invitacions inesgotables a reconstruir instants de felicitat com els que va viure Mey Rahola a Cadaqués just abans de l’esclat de la guerra: la seva bellesa emana de la fragilitat que sol acompanyar tot el que considerem preciós. I la seva lleugera despreocupació. Salvant les distàncies, la mirada prebèl·lica de Rahola fa pensar en els vídeos domèstics d’Eva Braun o en l’apologètica aproximació de Leni Riefenstahl a les poètiques corporals: innocents o no, són la perfecta contraimatge de l’horror que anticipen (el tranquil replegament de l’oceà abans d’aniquilar-nos convertit en tsunami). A l’extrem oposat, Rahola també va saber apuntar-se al costumisme antropològic que cerca en l’altre (el pobre, el gitano, l’exòtic, tan s’hi val) la redempció de classe: «Lluny de la virulència de les consignes polítiques del seu temps —expliquen els responsables de la mostra—, Rahola empatitzava amb els individus i objectes humils, desposseïts de paraula, i els dignificava a través de la fotografia. Tota la seva obra està travessada per la bellesa de les coses quotidianes i pels espais i objectes vinculats tradicionalment al treball femení. Aquesta sensibilitat troba també una continuïtat en l’àlbum fotogràfic del viatge que va fer per Espanya la primavera del 1936 amb el fotògraf Antoni Campañà». Una molt bona exposició d’una fotògrafa notable que hem d’afegir a l’imaginari recent: la seva mirada és un llegat que hauria d’ajudar-nos a reescriure, de mica en mica, la nostra història.