Ferides del passat

Hi ha una tradició no escrita segons la qual cada temporada d’estrenes té la seva pel·lícula d’exorcismes. Això passa des que William Friedkin ens va presentar la nena Regan fa més de 50 anys i continua passant perquè aquest subgènere, a banda de les seves evidents lectures polítiques i socials, continua sent un bon reclam per a la taquilla. Un dels darrers exemples és Reza por el diablo, film que ha aconseguit unes recaptacions molt dignes a la taquilla nord-americana. En llegeixes les crítiques i totes coincideixen a dir que no aporta res de nou, que és una més de possessions demoníaques i que la majoria dels seus ensurts són previsibles, però aquesta és la clau del seu èxit: ofereix exactament el que l’espectador espera d’ella, fins al punt que a estones costa de diferenciar-la de títols similars, però també s’ha de dir que aquesta honestedat és d’agrair en uns temps on hi ha autors del terror que semblen renegar del llegat de les sèries B de tota la vida.

La protagonista de Reza por el diablo és la germana Ann, una monja que ha revolucionat els sectors més rancis del catolicisme per haver-se convertit en la primera dona que practica exorcismes de manera oficial. Per tal de fer callar els que no la veuen capaç de sostenir-ho, ingressa en un centre per aprendre tot el que cal saber per derrotar el Diable. De nou, la seva presència genera unes quantes onades, però res comparable al primer cas que ha de resoldre: una noia posseïda per un esperit diabòlic que sembla saber moltes coses de la germana Ann. Aviat s’adona del motiu, i és que resulta que és el mateix dimoni que va atacar la seva pròpia mare quan ella era petita.

Com tantes altres pel·lícules del seu estil, Reza por el diablo encarta a l’hora d’introduir els personatges i dibuixar les seves atmosferes i a mesura que avança s’oblida de tot context per entregar-se sense reserves a la pirotècnia exorcista. A estones sap ser entremaliada i impactant, però en d’altres abusa dels clixés i no acaba de treure profit de la crònica d’apoderament de la seva protagonista.

El repartiment està encapçalat per Jacqueline Byers, Virginia Madsen (sempre és bo retrobar-se amb l’esplèndida protagonista de Candyman i Entre copas, Ben Cross, Colin Salmon, Nicholas Ralph, Christian Navarro, Lisa Palfrey, Debora Zhecheva, Velizar Binev, Posy Taylor, Cora Kirk i Elizabeth Gibson.