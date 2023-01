Amiga mortal

Cada temporada té la seva pel·lícula de terror imperdible, aquella de la que es parla tant abans de l’estrena que t’arriba a semblar que porta unes quantes setmanes als cinemes. La d’aquest inici de 2023 és M3gan, una producció de Blumhouse (algun dia s’escriuran llibres sobre la contribució d’aquesta productora, i del seu líder Jason Blum, a la bona forma del terror actual) que fa temps que genera molt hype entre els aficionats al gènere. Potser els qui posin el llistó molt alt quedaran decebuts, perquè no és cap obra mestra i al capdavall és una relectura de nombrosos materials previs, però s’ha de dir que és una sèrie B entretingudíssima, eventualment malèvola i plena de bones idees que molt probablement acabarà gaudint de més culte que d’un veritable èxit de taquilla. Sigui com sigui, és l’enèsima demostració del talent de James Wan, aquí productor i coautor de l’argument, que hi diu la seva sobre un subgènere que s’ha tornat recurrent: el de les mainaderes assassines. Ara bé, la cosa té truc i quan millor està és quan es deixa de subtileses i es torna un festival d’atrocitats digne d’aquelles pel·lícules de videoclub de caràtula pomposa i ànima pirotècnica.

Aquest «3» al títol no és cap error tipogràfic, o la insinuació d’una seqüela. És el nom d’un prototip de robot que està programat per ajudar-te a les teves tasques domèstiques i, si cal, fer-se càrrec dels teus fills. Justament amb aquesta idea, Gemma es fa amb una d’aquestes màquines perquè l’ajudi amb Cady, la seva neboda de vuit anys. Resulta que la nena s’ha quedat orfe i Gemma és la seva única parenta directa, però la dona es troba que no està preparada per exercir el paper de mare. Quan arriba el robot M3gan a casa, al principi tot va a la perfecció i sembla que obeeix amb tot el que se li demana. Però quan la màquina comença a pensar per ella mateixa descobreix els instints humans més baixos, com la gelosia o la revenja, i la seva amistat amb Cady s’acaba tornant una amenaça per a tothom.

Concebuda com un slasher amb no pocs apunts sobre el paper que donem a la tecnologia a les nostres vides, la pel·lícula dirigida per Gerard Johnstone es deixa unes quantes coses al tinter, però és innegable que treu molta punta a l’estètica del robot, té ensurts molt aconseguits i sap ser punyent en alguns aspectes de la història, com a la seva radiografia familiar. El repartiment del film està format per Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Arlo Green, Michael Saccente, Amie Donald, Stephane Garneau-Monten i Jenna Davis, que posa veu a M3gan a la versió original.