Cervià de Ter bé val una visita. Aquest municipi situat a la comarca del Gironès es troba a peu de carretera i sovint queda amagat als ulls dels conductors. És molt diferent, però si tenim l’oportunitat de fer-hi una passejada. Cervià amaga un nucli amb carrers medievals molt interessants que fàcilment et podran transportar a una altra època.

Batejada com a «Camins del Monestir» la ruta d’avui és circular, de dificultat moderada, amb un desnivell de 116 metres i una distància total de 6’61 quilòmetres. És una ruta que coincideix amb un tram del Camí de Sant Jaume que té una gran presència a la comarca del Gironès. Segons consta a la descripció de la ruta recollida a www.turismegirones.cat la nostra caminada començarà a la plaça Nova de Raset, un veïnat que pertany a Cervià de Ter. Un dels principals atractius que trobarem en els nostres primers quilòmetres de la caminada és la casa pairal coneguda amb el nom de Can Santamaria. Es tracta de la casa on s’explica que s’hi va allotjar el poeta Antonio Machado quan va emprendre el camí de l’exili el gener de l’any 1939. Si seguim caminant haurem d’anar en direcció al veïnat de Dalt i un cop superat el tram d’asfalt entrarem pel camí de terra passant per l’ermita de Sant Roc, un altre dels punts representatius del patrimoni que hi ha en aquesta zona del Gironès. La descripció de l’itinerari continua dient que «després d’una baixada trobarem un lloc sovint embassat, la riera de la Cinyanella. Just després trobem un camí principal i el seguim cap a l’esquerra. Al cap d’un quilòmetre aproximadament, deixem un trencant a l’esquerra que porta a la masia de Bellver, i seguim, amb una lleugera baixada i entre bosc, fins a trobar les restes d’un molí situat a la vora de la riera de Cinyana».

Arribarem al poble veí de Viladasens i passarem per davant del seu cementiri. Per continuar la ruta proposada hem de tornar a deixar Viladasens enrere per baixar una pista que passa pel mig de camps de conreu per, posteriorment, passar pel mig del bosc. «Poc després de sortir del tram de bosc, trobem la carretera de Viladasens, que cal travessar per continuar el camí que surt just davant nostre i que tomba cap a la dreta. En el primer trencant on puguem dubtar, cal agafar el camí de la dreta que va a la vora de la riera de Cinyana», segons s’explica. Començarem ja el tram final del recorregut. «Poc després la travessem i arribem a la carretera travessada prèviament. La passem, i avancem per la pista. Deixem una granja a la nostra esquerra i poc després, hem de girar a la dreta si no volem tornar a fer la ruta sencera. Per aquest punt ja hi haurem passat. Trobarem l’ermita de Sant Roc i ja estarem de nou a Raset», el nostre punt de sortida. A Cervià de Ter no podem deixar passar per l’alt l’oportunitat de contemplar i admirar, el monestir de Santa Maria i el mirador del castell.