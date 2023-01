Bescanó · Pavelló d'Esports · Divendres 6 i diumenge 8

El Club Esportiu Bescanó, Club Bàsquet Bescanó i Club Patinatge Bescanó organitzen la tradicional Quina de Bescanó, una de les més grans i populars de les comarques gironines. Tindrà lloc el Dia de Reis i el diumenge dia 8, a partir de les 18 h, al Pavelló d’Esports.

La gira de Nadal de Carlos Nuñez a l’Auditori · Música

Girona · Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona · Dissabte 7

Quan ja s’han complert 25 anys del seu debut, el clàssic Irmandade das Estrelas, el gaiter més internacional segueix oferint novetats i col·laboracions amb artistes de tots els gèneres, des de l’òpera a la música antiga passant pel rap. Carlos Núñez és un instrumentista excepcional que ha venut més d’un milió de discos amb Sony, i ha estat el primer de portar la gaita a temples internacionals de la música com el Musikverein de Viena, el Carnegie Hall de Nova York, el Boston Symphony Hall, el Royal Albert Hall de Londres, la Sydney Opera House, el Teatre Colón de Buenos Aires, o la Berliner Philharmoniker. Ara torna a Girona en la seva tradicional gira de Nadal.

«Sopla!» de Truca Circus · Circ

Girona · Teatre Municipal · Dissabte 7

Truca Circus presenta Sopla!, un espectacle de circ de gran format dirigit a tots els públics, amb una destacada varietat de tècniques de circ, atmosfera festiva, ball, cançons i molt d’humor.

Abe Rábade al Sunset Jazz Club · Música

Girona · Sunset Jazz Club · Dissabte 7

El pianista i compositor gallec Abe Rábade, un dels grans noms de la música peninsular, arriba al Sunset amb un trio en que comptarà amb els fabulosos David Mengual i Gonzalo del Val.

Pista de gel al Palau Firal · Familiar

Girona · Palau Firal · Fins diumenge 8

Una pista de gel natural de 800 m² -una de les més grans de Catalunya- i un tobogan de 2,5 metres d’alçada, de 27 metres de llargada i amb 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Tot un clàssic de les festes nadalenques a la ciutat de Girona.

«Maija Isola» · Cinema

La Bisbal d'Empordà · Teatre Mundial · Diumenge 8

Projecció del documental de Leena Kilpeläinen Maija Isola. Ella, el color i la forma, que narra la història de l’artista finlandesa Maija Isola, que va revolucionar el món del disseny tèxtil durant els anys 50 i 60 amb uns estampats florals que es convertirien en un èxit global, de Nova York a Tokio.

«Cap a Mirmanda» · Familiar

Bescanó · Teatre de Bescanó · Diumenge 8

La Silvana desitja ser carbonera, com ho són els homes de la seva família. Per demostrar que ho pot ser, tot i ser una noia, s’endinsa als boscos. Per error comença a tallar un arbre ancestral i màgic: l’Arbre dels Nassos, provocant-li una ferida que només es pot curar amb un ungüent que fan les bruixes.