Art i Memòria

Són quatre peces de gran format que, tan a nivell conceptual com per la seva riquesa plàstica i formal, no poden deixar a ningú indiferent. En paraules dels responsables de la mostra que demà inaugura Miquel Duran (Vilabertran, 1954) al MUME de La Jonquera: «Anònim. Incògnit, desconegut, secret, ignorat, desapercebut, callat. L’art, entès com a laboratori d’assaig dels diferents punts de vista i experiències de la realitat davant del laberint incert del mon actual, esdevé una eina eficaç per reivindicar la diversitat des de la particularitat». Doncs això: «la instal·lació Per si no tornem gira al voltant dels desplaçats d’arreu del món, amb les conseqüents crisis humanitàries i migratòries i vol ser, de nou, una reflexió crítica de com construïm la memòria a través de les formes narratives al llarg de la història amb temes implícits com el cos social i la identitat».