Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Sant Antoni, el patró dels animals · Diumenge 15 a partir de les 10:45 h · Peralada

L’any comença amb la festa de Sant Antoni, patró dels animals. Els actes tindran lloc aquest diumenge, i s’iniciaran amb la tradicional benedicció dels animals, a la plaça de l’Església (10.45 h), ofici solemne amb acompanyament de la Coral de Peralada (11 h), el repartiment de pans beneïts i, seguidament, audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, a la Plaça Gran (11.45 h). La setmana vinent, coincidint amb la celebració de Sant Sebastià, la capella acollirà el divendres 20 una missa en un honor al sant i un vermut popular. Les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià són dues celebracions molt populars al municipi de l’Alt Empordà en el primer mes de l’any.

«La ventafocs» balla de nou · Dissabte 14 a les 20h i diumenge 15 a les 12h i les 18h · Banyoles

L’Escola de Ballet clàssic Concepció Gratacós presenta una nova versió d’aquest ballet en tres actes, basat en el conegut conte de Charles Perrault i amb partitura del compositor Serguei Prokofiev.

«Malanka», la festa ucraïnesa · Dissabte 14 a les 19h · Roses

Acte Cultural per Ucraïna «Malanka». Un viatge en forma de festa per la cultura i gastronomia ucraïneses amb música en viu, tastets de plats tradicionals del país i manualitats pels nens.

«El lloc del desig» · Diumenge 15 a les 12h · Teatre Municipal de Girona

Un recorregut immersiu, des del gaudi, l’humor i la imaginació, per redescobrir on es troba el lloc del desig. Al llarg de la peça, el públic transita i s’atura a les diverses zones que configuren aquest territori en què la il·lustració i el so en directe hi són ben presents. Dins el festival NEU!.

Pedalada popular de Reis · Diumenge 15 a les 10:30h · Pl. Francesc Calvet i Rubalcaba, Girona

La Plataforma cívica per l’ús de la bicicleta i per la mobilitat sostenible Mou-te en Bici organitza la Pedalada de Reis 2022-2023: «Recuperem el carrer per a la mainada» amb l’objectiu que almenys, per un dia, recuperem els carrers per a la mainada i estrenem les bicicletes que els Reis d’Orient ens hagin portat.

L’èxit de la bossa nova · Diumenge 15 a les 12h · Sala La Planeta, Girona

La Cia. Iogi Trio presenta un concert-relat que desgrana la història de la Bossa Nova a través dels seus protagonistes, les cançons més representatives i anècdotes teatralitzades. Des del samba primigeni aportat pels esclaus africans arribats a Brasil fins l’establiment de la musica popular més elegant i sofisticada del segle XX.