L’univers gòtic d’Anne Rice

Gairebé tres dècades després de la pel·lícula de Neil Jordan, Entrevista con el vampiro, el popular best-seller gòtic d’Anne Rice, va tornar ahir a les nostres pantalles en forma de sèrie, a través del servei AMC+. Arribar a una segona adaptació no ha estat tasca senzilla: abans hi va haver (o millor dit, no hi va haver) una pel·lícula de Josh Boone (Bajo la misma estrella) anunciada el 2014 i una sèrie desenvolupada quatre anys després amb Bryan Fuller (Hannibal) al capdavant per poc temps.

A la primavera del 2020, la companyia AMC va anunciar la seva adquisició dels drets de no només Entrevista con el vampiro i la resta de Crónicas vampíricas, sinó també una segona sèrie de llibres de Rice, Las brujas de Mayfair, amb intenció d’aixecar una franquícia televisiva: l’anomenat Univers Immortal. El veterà guionista i productor Rolin Jones sortia d’una reunió amb AMC per un altre tema quan va sortir el nom de Rice. «Em van esmentar de passada que havien adquirit aquests drets», explica Jones. «M’intrigava aquest món i, sobretot després de repassar els primers llibres, vaig veure tot el seu potencial. Tot consisteix a crear un món. Encara que és insòlit fer alguna cosa sobre un vell parlant amb… algú encara més vell». A la sèrie, el periodista d’investigació Daniel Molloy (Eric Bogosian; Christian Slater a la pel·lícula) accedeix a la invitació del vampir Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson al paper abans encarnat per Brad Pitt) de repetir l’entrevista que li va fer gairebé mig segle abans. Segons diu, ara vol explicar «la història completa». Daniel ha envellit i té Parkinson. Encara que «més vell», Louis es manté radiant com sempre. El personatge de Louis, les seves angoixes immortals, resulten familiars, però parlem gairebé d’una nova creació: ja no és amo blanc d’una plantació al sud prebèl·lic, sinó un negre crioll la riquesa del qual prové d’una cadena de bordells a Storyville, l’antic barri vermell de Nova Orleans. Després de conèixer el vampir Lestat de Lioncourt (Sam Reid; Tom Cruise a la pel·lícula), deixa anar el desig homosexual que reprimia. L’actriu Bailey Bass, és a dir, la Triseya d’Avatar: El sentit de l’aigua, entra en escena per completar un triangle conegudament complicat.