Es presenta com una de les rutes ciclistes que permet gaudir de les millors vistes sobre el mar a la zona del parc natural del Cap de Creus. L’itinerari d’aquesta setmana és una ruta per carretera preparada per a ciclistes amb una certa experiència i rodatge donat que presenta algunes dificultats: 84 quilòmetres, que transcorren per via asfaltada, una durada de quatre hores i mitja i un desnivell positiu i negatiu acumulat de 1.446 metres. Tots els detalls els podem trobar a la web turística de Roses.

La ruta es pot realitzar de manera tranquil·la fent parades en alguns punts del recorregut que tenen un gran interès cultural. Primer se surt de Roses en direcció nord per endinsar-nos dins de l’àmbit del parc natural del Cap de Creus fent pujada cap a la zona de Perafita on podrem observar diverses zones de vinyes molt característiques en aquest paisatge empordanès. Seguint la ruta i deixant enrere Perafita arribarem fins a Cadaqués, població que presenta molts atractius, però n’hi ha un que no podem deixar passar per alt. Per exemple, visitar la casa de Port Lligat de Salvador Dalí on hi ha conservat diversos elements i objectes del pintor i es mantenen les estances tal com eren quan hi residia en companyia de Gala. La ruta està dissenyada també per arribar fins al punt més oriental del parc natural on els promotors de l’itinerari ens asseguren que trobarem «un mirador amb vistes al mar», un altre dels al·licients del recorregut. Els ciclistes podran tornar cap a Perafita per agafar una baixada espectacular i arribar a El Port de la Selva. Però tot el que puja baixa i tot el que baixa puja. Per això, arribats a aquest punt la ruta guanya en dificultat, ja que haurem de pujar fins al monestir de Sant Pere de Rodes. És un tram difícil «però les vistes al mar i l’imponent monestir a la part superior fan que valgui la pena», destaquen els promotors de la ruta. La tornada cap a Roses és una mica més amena i agradable. Hi ha un descens notable, però el passeig fins a la plana és agradable creuant el parc natural «dels pantans d’Empordà, abans que us porti fins a la vora del mar a Roses». Després de més de quatre hores tornarem al lloc d’inici a Roses deixant enrere unes magnífiques vistes sobre el mar.