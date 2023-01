La pintura i la vida

L’única realitat que pot defensar l’artista —va escriure l’Antoni Llena— és la concreció de la seva desemparança. I és que, a desgrat de molts, l’art ni ofereix respostes ni serveix per canviar una realitat política i social bàsicament injusta. En aquest sentit, l’artista mai és un profeta: si reitera en la seva feina (aquell pintar recursiu sense saber massa bé cap on es va) és, justament, perquè cerca una mena de revelació que mai s’acaba produint. Això explicaria, per exemple, que un grup considerable de creadors, alguns d’ells extraordinaris, hagi decidit en algun moment de la seva vida destruir una part (o la totalitat) dels seus treballs: ho va fer l’Agnes Martin el 1967, just abans de deixar Nova York per exiliar-se a algun indret remot de Nou Mèxic, també la Georgia O’Keeffe, en Gerhard Richter o, entre molts altres, en John Baldessari... En qualsevol cas, i a banda de l’impuls destructiu, què tenen en comú tots ells? Doncs que les coses destruïdes sempre són pintures.

Expliquem tot això per posar en valor una trajectòria tan dilatada i coherent com la de Pep Camps (ell, en principi, no ha decidit cremar res) i, molt especialment, per bandejar el risc de simplificar el seu viatge iconogràfic contemplant-lo, només, sota el prisma del compromís i de la crítica social. Per entendre’ns: si bé és cert que Camps no dissimula el seu activisme ni el seu posicionament ideològic en moltes obres, és igualment important assumir que allò representat (imatges de guerra, catàstrofes, icones mediàtiques) «només» seria el detonant d’un viatge essencialment pictòric. O, dit d’una altra manera: la formidable col·lecció de referents que hi ha en l’imaginari del gironí (músics, pintors, escriptors o poetes de totes les èpoques) solament s’explica si hom accepta que tots, sense excepció, han estat passats pel filtre de la plàstica. Una plàstica, a més, que és orgànica i canviant, que juga a replegar-se o a expandir-se, que se celebra impúdicament (cromatisme desfermat) o que es redimeix a través de la sobrietat i de l’esvaïment...

Maurice Merleau-Ponty ho va saber dir més bé: «L’art i especialment la pintura s’abeuren en una napa primària ignorada totalment per l’activisme. Més encara: el pintors són els únics que poden fer-ho amb certa innocència. A l’escriptor, al filòsof, se’ls hi demana consell o opinió, no se’ls hi tolera que tinguin al món en suspens, es vol que prenguin partit, no poden declinar les responsabilitats de l’home que parla […] No es menysprea, en canvi, a Cézanne per haver viscut amagat a l’Estaque durant la guerra de 1870, tothom cita amb respecte el seu `és esgarrifosa, la vida´, mentre que qualsevol estudiant després de Nietzsche, repudiaria en rodó a la filosofia si es digués d’ella que només pretén ensenyar-nos a viure. Como si hi hagués en l’ocupació del pintor una urgència que passa per alt qualsevol altra urgència. El pintor esta allà, fort o dèbil en la vida, però sobirà evidentment en la seva manera de remugar el món, sense cap altra tècnica que la que els seus ulls i les seves mans es donen a força de veure-hi, a força de pintar, entossudit en treure d’aquest món, en el que sonen els escàndols i les glòries de la història, teles que no afegiran res a la còlera o a les esperances del homes».

I, malgrat tot, seguirem pintant: l’exposició de la Casa de Cultura és un regal però, per sobre de tot, és la traducció plàstica de la resistència.