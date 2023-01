La recerca d’una cura

De tots els grans (i mai prou reconeguts) videojocs dels darrers anys, no hi ha dubte que The last of us és el que tenia més potencial per convertir-se en una sèrie. Primer, perquè la seva narrativa, ambiciosa i extensa, no s’hauria pogut limitar al metratge d’una pel·lícula, i després perquè dramàticament ja és, per si mateix, una autèntica obra mestra, una de les experiències més immersives i intenses que es pot tenir amb una comandament a la mà. Per tant, molt malament s’hauria de fer perquè una adaptació més o menys fidel no fos colpidora i molt suggestiva. De fet, l’únic perill amb què es troba la sèrie és que no resisteixi cap comparació amb el videojoc, ja que els personatges d’aquest últim són tan carismàtics, i els seus girs tan aconseguits, que pot semblar que n’és una simple recreació en imatge real. Sigui com sigui, estem davant un dels grans títols d’aquest inici de 2023 i la constatació que el videojoc viu un moment particularment dolç en la seva (sempre difícil) relació amb el cinema i la televisió. HBO Max estrena dilluns que ve el primer episodi de The last of us, que s’allarga gairebé 90 minuts.

La trama de The last of us és la mateixa del videojoc, tot i que en els tràilers s’hi entreveu que s’hi ha incorporat algunes situacions i personatges. L’acció se situa en un món, el nostre, on un virus ha provocat la mutació de bona part de la població mundial. S’han tornat zombis, però no només en el sentit tradicional del terme: hi ha persones afectades a qui la infecció ha convertit en veritables monstres. La protagonista, Ellie, és una adolescent que va descobrir, després de rebre una mossegada, que és immune a la infecció. Per un cúmul de circumstàncies, Ellie inicia un incert viatge per trobar els laboratoris on s’està treballant en una cura, ja que la seva sang pot ser la clau de la supervivència col·lectiva. El seu únic acompanyant és Joel, un home de mitjana edat traumatitzat per la mort de la seva filla que accedeix a anar amb ella perquè vol trobar armes. Però de mica en mica entre els dos es forma un vincle que no estarà exempt de conflictes.

Creada per Crag Mazin i el mateix artífex del videojoc, Neil Druckmann, la sèrie té un dels grans encerts en el seu magnífic repartiment, format per Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Storm Reid, Nico Parker, Nick Offerman, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neil, Natasha Mumba, Lamar Johnson i el veterà Graham Greene. Ashley Johnson i Troy Baker, els esplèndids actors que presten la seva veu a Ellie i Joel al videojoc, apareixen a The last of us interpretant personatges secundaris.