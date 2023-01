El detectiu enamorat

El nom del coreà Park Chan-wook va començar a fer-se conegut a nivell internacional gràcies a Oldboy, una sensacional pel·lícula que reinventava el punt de vista tradicional del thriller i trencava completament amb les expectatives de l’espectador. De fet, la seva influència és palpable a nombrosos films posteriors i grans autors com Tarantino la tenen en un pedestal. No és la seva única obra que transcendia el seu gènere: també ho aconseguia a títols com Sympathy for Lady Vengeance,, Soy un cyborg o Thirst, que s’han tornat de culte desfermat entre els seus nombrosos seguidors. Com tants altres cineastes coreans de la seva generació va provar fortuna al mercat nord-americà dirigint projectes tan reivindicables com Stoker (segurament un dels thrillers més pertorbadors dels darrers anys) o la minisèrie La chica del tambor, que sabia posar al dia una gran novel·la de John le Carré. Ara torna a casa per firmar un dels seus millors treballs, Decision to leave, que ha aspirat pràcticament a tot a la temporada de premis i ha rebut l’aplaudiment unànime de la crítica internacional. No és estrany, perquè Park Chan-wook hi torna a demostrar la seva capacitat per renovar els gèneres tradicionals a partir d’una atenció al detall astoradora que no està renyida amb una sentida declaració d’amor a les formes clàssiques.

El protagonista de Decision to leave és Hae-Joon, un veterà detectiu de la policia coreana que s’ha guanyat fama de molt metòdic i de no deixar res a l’atzar. Sempre ho té tot controlat i s’endinsa en els seus casos amb una precisió quirúrgica. Un bon dia, rep l’encàrrec d’investigar la misteriosa mort d’un individu, que ha aparegut al cim d’una muntanya. La principal sospitosa del crim és la vídua de la víctima, Sore, una dona molt enigmàtica. Contradient tots els seus principis, el protagonista es va enamorant de Sore, i aquesta atracció irreprimible posa en perill la investigació i fins i tot el seu prestigi. A Park Chan-wook li surt un relat d’atmosferes hipnòtiques i molt romàntic que té el do de fer-se imprevisible en tot moment: per una banda, perquè mai hi pots donar res per sobreentès, i per l’altra perquè els personatges tenen molts matisos i mai responen a un clixé del gènere. En aquest sentit, sempre té mèrit que una pel·lícula s’allargui més enllà de les dues hores i quart i mai tinguis la temptació de mirar el rellotge. Els magnífics protagonistes de Decision to leave són Tang Wei, Park Hae-Il, Park Yong-woo, Yoo Seung-mok, Kim Shin-young, Lee Jung-hyun, Seo Hyun-woo i Park Jung-min.