Tot i l'arribada del fred, us portem un grapat de plans per sortir de casa i passar un gran cap de setmana a les comarques gironines.

"La trena" de Clara Segura al Teatre Municipal de Girona

Dissabte 21 i diumenge 22, 18 h i 21 h

Cristina Genebat, Marta Marco, Bet Orfila, Clara Segura i La Perla 29 presenten aquesta cap de setmana al Teatre Municipal de Girona La Trena, adaptació teatral del fulgurant èxit editorial de Laetitia Colombani que ha estat durant mesos al capdamunt de les llistes de vendes i ha conquistat la crítica i el públic. La Trena és la història de tres dones que, nascudes en continents molt dispars (Índia, Itàlia i Canadà), comparteixen unes idees i sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. La Smita, la Giulia i la Sarah no es coneixen, però tenen en comú l’empenta i la tenacitat de les dones que rebutgen el que el destí els ha reservat i es rebel·len contra les circumstàncies.

Maria Hein i Selva Nua a l'Estació Espai Jove de Girona

Dissabte 21, 12 h

La cantautora mallorquina Maria Hein (imatge) i el trio lleidatà Selva Nua protagonitzen aquest dissabte al migdia un concert gratuït, que forma part de la programació del festival NEU!

Fira de l'Oli a Espolla

Dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

La 26a edició de la fira de l’oli d’Espolla promociona un dels productes més tradicionals i característics de la zona amb grapat d’activitats vinculades a aquest producte per a totes les edats.

Irene Reig a l'Auditori de l’Ateneu

Dissabte 21, 20 h

La compositora i saxofonista Irene Reig és una de les representants més destacades de la nova generació catalana de músics de jazz. A Banyoles presentarà en directe el seu primer àlbum Mira (The Changes Music, 2021) en format trio juntament amb el bateria Joan Casares i el baix Pau Sala.

Espectacle "Dones de Sal" al Teatre de Bescanó

Diumenge 22, 18 h

La música mediterrània i la dansa contemporània protagonitzen Dones de Sal, un espectacle dirigit per Neus Mar que neix per donar visibilitat a les dones del món del mar. Una descoberta de les experiències vitals que construeixen el paisatge humà i de l’empoderament de la feminitat sovint silenciada.

Música "Acá y allá" al Sunset Jazz Club

Diumenge 22, 20 h

La violinista catalana Olvido Lanza i el pianista argentí Juan Cuacci presenten aquest diumenge al Sunset «Acá y allá», un espectacle que fa convergir el tango, la cançó, el flamenc, l’havanera, el corrido i la modernitat dels clàssics, on conflueixen autors com Serrat, Lorca, Mompou, Violeta Parra, Mompou o Chabuca.

Núria Graham presenta nou disc a l’Auditori

Divendres 20, 20 h

Núria Graham torna amb nou disc produït per ella mateixa i cuinat a foc lent. «Cyclamen» està editat per la discogràfica americana Verve Forecast de la mà de New Deal, conjuntament amb Primavera Labels i Universal Music. El presenta avui, a les 20 h, a l’Auditori de Girona.

Presentació del llibre «Un botifler en la Villa y Corte» d'Albert Soler al Bar Cuéllar de Girona

Divendres 20, 19 h

El periodista de Diari de Girona, Albert Soler, presenta el seu nou llibre al bar Cuéllar de Girona. HI participarà l'autor i el periodista Xavier Rius.

Celebració de l'any nou japonès a Girona

Dissabte 21, 17 h

A partir de les 17 h a l’Església de Sant Lluc, celebració de l’’any nou del Japó. Amb activitats típiques com Mochitsuki. També es podrà demanar un desig i escriure’l en una taula anomenada Ema.