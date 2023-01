Una via amb vistes al Puigsacalm

El cim del Puigsacalm permet gaudir d’unes excel·lents panoràmiques des dels seus imponents 1.515 metres d’altitud. Les vistes que hi ha sobre la Vall d’en Bas i el seu entorn no deixen en absolut indiferent. Però la ruta d’avui no tracta de pujar aquest cim sinó de resseguir la via verda del municipi des d’on podem veure en la distància tant el Puigsacalm com el massís de Santa Magdalena, un altre dels signes identitaris d’aquesta zona de la Garrotxa.

La via verda de la Vall d’en Bas connecta els diferents nuclis que conformen la població. A la web de les Vies Verdes s’explica com el municipi es va crear fa 55 anys per «la fusió dels antics municipis de Sant Esteve d’en Bas, Sant Privat d’en Bas, Joanetes i la Pinya. Amb la unificació es va recuperar part de l’estructura de l’antic vescomtat de Bas, i la Vall d’en Bas es va convertir en un dels municipis més grans de la comarca». La via verda del municipi parteix de l’antic traçat que seguia l’emblemàtic, i enyorat per molts, ferrocarril que unia Olot i Girona. El seu traçat ha format part ara de moltes de les rutes que segueixen la via verda per les comarques gironines. En el cas d’avui, la via s’ha inclòs en un projecte de mobilitat sostenible seguint un traçat ja existent de la via del carrilet. Així, els diferents nuclis han quedat units i estan adaptats per anar en bicicleta. Segons consta a la descripció que trobem a la web de les Vies Verdes, una part del carril uneix Les Preses amb el barri de Verntallat, amb l’escola Verntallat, la urbanització Verge de les Olletes, el nucli del Mallol i també haurà d’arribar fins a Sant Privat. I per altra banda, es pot arribar igualment fins a Sant Esteve d’en Bas i els Hostalets d’en Bas, a la zona on hi ha situat el camp de futbol i el monument dedicat a la Família Pagesa. Tot plegat es tracta d’un recorregut d’1’5 quilòmetres. En aquest cas la ruta té una doble funcionalitat. Per una part permet unir els nuclis de la població i per altre posar un element més per a la pràctica esportiva i saludable.

Des de la seva web es destaca que «les vies verdes de Girona han esdevingut un eix de comunicació turística important, sostenible i accessible, i amb aquest projecte es pretén fer-ne també un eix d’interpretació del territori amb un doble objectiu: el gaudi turístic combinat amb la sensibilització mediambiental i cultural».