La nit custodia la llum

Si fem cas a la tradició mística (sigui quina sigui, ja que gairebé totes coincideixen en aquest aspecte), la major part de la nostra existència s’esdevé en la foscor: som com l’ocell descrit per Marguerite Yourcenar, un animaló que fendeix la nit a cegues fins que de sobte, sense saber com ni perquè, accedeix per uns instants a una habitació profusament il·luminada i curulla de tota mena de coses. Malauradament, el miratge —insisteix l’autora de la genial Memòries d’Adrià— és efímer: de la mateixa manera que havia entrat, l’ocell surt per la finestra oposada per tornar a submergir-se en la negror insondable de la que procedia. La realitat visible, el dia, vindria a ser l’estança barroca; la resta, que és infinitament més extensa, és la nit o, si ho preferim, l’espai infinit on no arriba la llum de cap estrella.

I, si continuem fent cas a la tradició mística, també haurem d’acceptar que la major part de la nostra existència no és material (banal) ni espiritual (transcendent) sinó que és —diria Pascal— un entreteixit indissoluble dels dos extrems. Només així s’entén que algú com San Juan de la Cruz pogués escriure, per seguir estirant l’exemple literari, un poema com Nits fosques de l’ànima: una història absolutament pagana (el viatge nocturn i furtiu d’una jove que va a l’encontre del seu amant) pot convertir-se, i de fet es converteix, en paradigma d’amor i en una reivindicació d’aquell altre tipus de mirada sensual que ens arrela al món i, per extensió, a tot el que és diferent a nosaltres: «En la noche dichosa, / en secreto que nadie me veía / ni yo miraba cosa / sin otra luz y guía / sino la que en el corazón ardía»; i és que Sant Juan de la Cruz —com Santa Teresa, William Blake o Miguel de Molinos, entre tants altres— són autors que van aconseguir ascendir a un univers metafísic sense renunciar a la veritat continguda en la matèria. La fórmula de Lévinas és infinitament més bella: només podem mesurar la llum fixant-nos en la quantitat d’ombra que desplaça.

Nit és una exposició que neix d’un desplaçament: una sensibilitat en direcció a una altra fins a confondre’s. Pilar Farrés dialoga amb Jaume Geli (i a la inversa) amb l’objectiu, dèiem fa un moment, d’entreteixir dos extrems en forma d’obra. No es tracta de defenestrar el «Jo» ni de vindicar l’«altre» (opcions, per cert, avui molt de moda) sinó de donar forma a aquell «altre jo», diferent i igual al mateix temps («héteros autós»), que Aristòtil associava al concepte d’amistat: la única manera de caminar a les palpentes és fer-ho com els cecs de Maeterlinck (o els de Saramago), és a dir, agafats de la mà. Caminar confiant en l’altre i anar recollint retalls de món que ben bé podrien ser les despulles de l’habitació daurada de Yourcenar. O les restes de l’inevitable naufragi: l’oceà, que tot ho digereix, inclús el temps, diposita amb cura a les seves platges tresors i andròmines que només l’artista és capaç de ressuscitar.

Pilar Farrés i Jaume Geli proposen un viatge emotiu que intenta recuperar (treure a la llum, arrabassar-li claror a la nit) engrunes de vida o, per no deixar del tot la tradició mística, aquella mena d’escalfor interna, semblant a les brases sota les cendres, de la que parla el hassidisme jueu: és la pobresa dels materials emprats pels artistes el que origina, o suporta, la seva extraordinària força poètica. Doncs això: la nit pot semblar hermètica però és justament ella la que custodia la llum.