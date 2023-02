Objectiu: sobreviure

Les pel·lícules protagonitzades per Gerard Butler s’han convertit gairebé en un estat d’ànim. En té de millors i de pitjors, però totes elles tenen en comú que estan fetes amb anima de sèrie B i que entretenen sense gaires complexos. Greenland o Geostorm en son clars exemples, ja que difícilment figuraran a les antologies del seu gènere però segur que les acabes recuperant per arreglar una mala tarda. Les cintes d’acció de Butler son l’equivalent d’aquells westerns que interceptaves al vol en una emissió de sobretaula i t’ho passaves pipa amb les seves trames d’antiherois que ho resolien tot a trets. El carisma de l’actor escocès és ara la columna vertebral de El piloto, una funcional combinació de cinema de catàstrofes, thriller polític i survival. Res del que hi passa és especialment original, però la pel·lícula és summament efectiva i fins i tot conté escenes d’acció executades amb certa gràcia. Tampoc no és estrany venint del director Jean François Richet, l’home que es va atrevir a fer un remake de Asalto a la comisaria del distrito 13 de John Carpenter sense morir en l’intent.

El piloto té una introducció de manual i un desenvolupament encara més canònic, però arriba a fer-se simpàtica per la clara consciència de la lliga en què juga. El protagonista, Brodie Torrance, és un veterà pilot comercial que treballa fent rutes per Àsia després d’un incident amb un passatger que li va costar el seu prestigi laboral. Té un passat militar (per descomptat!) i es disposa a fer un vol nocturn la nit de cap d’any abans de viatjar als Estats Units per veure la seva filla adolescent. Però quan l’avió travessa una tempesta elèctrica, un llamp destrueix les funcions bàsiques de l’aparell i el protagonista es veu forçat a fer un aterratge d’emergència en una illa filipina. El problema? Que es tracta d’una zona controlada per unes perilloses milícies aficionades a fer xantatge a les autoritats internacionals. L’home haurà de refiar-se d’un pres que també era al vol per poder salvar la resta de passatgers i trobar la manera d’arribar al seu destí.

Butler, que juga a mostrar-se una mica més vulnerable del que és habitual, comparteix aquí protagonisme amb el gran Mike Colter, conegut gràcies a sèries com The Good Wife i Luke Cage. Entre els secundaris destaquen Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Joey Slotnick i Tony Goldwin. El piloto no canviarà el curs de la història (entre d’altres coses perquè tampoc no ho pretén), però s’agraeix que Butler continuï apostant per un cinema de gènere que s’estrena a les sales abans d’arribar a la plataforma de torn.