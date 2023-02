Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Un carnaval fantàstic · Dissabte 11 i diumenge 12 · Banyoles

Banyoles es prepara per viure un Carnestoltes fantàstic. La festa se celebrarà aquest cap de setmana i inclourà una desena d’activitats per a tots els públics, amb les tradicionals rues com a propostes més destacades d’un programa de propostes que recupera la majoria d’activitats. La celebració es concentrarà a la plaça de les Rodes on es faran la majoria de les activitats al voltant de l’envelat que s’hi instal·larà. La programació s’iniciarà el divendres al vespre a la plaça Major amb la tradicional Rua de versots, organitzada per Gàrgoles de Foc. Els versots són textos satírics i punyents que pretenen qüestionar, de forma humorística, diferents aspectes de la política local.

«Vives!» aterra a La Planeta · Dissabte 11 a les 20:00h · La Planeta, Girona

El col·lectiu multidisciplinari Vives!, presenta un espectacle de creació, amb la voluntat d’explorar artísticament els ressorts de la resiliència, la solidaritat, la dignitat i l’esperit de supervivència de les dones.

Concert de NUИ a la Mirona · Dissabte 11 a les 22:30h · La Mirona, Salt

NUИ és un projecte que explica històries amb el cor a la mà, per totes aquelles persones que vulguin escoltar-les, parlant d’experiències personals i íntimes fins a situacions del dia a dia.

Nova edició del FiPorc · Dissabte 11 i diumenge 12 de 9:00h a 18:00h · La Espai firal, Riudellots de la Selva

Al llarg d’aquest cap de setmana, el Fiporc oferirà als visitants una sèrie de degustacions, exposicions, presentacions, tallers i demostracions del procés de matança i elaboració d’embotits, entre d’altres activitats relacionades amb el món del porc, pensades per a tots els públics.

«Dansem!» · Diumenge 12 a les 17:00h · Teatre Principal, Olot

Gairebé tots els grups, escoles, esbarts i altres associacions de la comarca que es dediquen a la dansa seran presents a l’escenarien aquest acte solidari amb Càritas Garrotxa, que convida a estimar i a viure la justícia tot construint una societat més compromesa en la defensa de la dignitat i la igualtat per a tothom.

«Magic Hall» · Diumenge 12 a les 17:30h · Teatre de Blanes

Un escenari nu, sense cortinatges, és l’espai idoni per presentar les millors il·lusions. Amb un doble fil conductor, Jordi Quimera, ens acompanya en un viatge per la història de la màgia, descobrint els valors que s’amaguen darrere d’ella; i al mateix temps, ell mateix realitza el seu propi viatge.