Una ruta amb aires feudals

Cornellà del Terri té un important passat feudal. Una de les seves festes més populars és l’anomenat Ball del Cornut que sintetitza precisament aquesta història feudal. I aquests vestigis els trobarem també en la ruta d’aquesta setmana que és en forma circular i surt i torna a la mateixa població.

La ruta està recollida en el llibre «Rutes amb llegenda» del periodista i escriptor de viatges César Barba. Sortirem des del mateix nucli de Cornellà, just al costat del cementiri, i el primer que farem serà passar pel pont de la sortida del poble a la carretera GIV-5145. El paisatge del primer tram del camí està integrat per vegetació de ribera i la imatge fluvial que es dona el riu. Sortirem als camps coneguts amb el nom de Camps de La Bastida, on hi ha una gran casa fortificada fruit del passat feudal i medieval.

Segons es detalla a la descripció de la ruta passarem per una pista d’asfalt per accedir més endavant a Borgonyà. El punt arquitectònic més rellevant és l’església «parroquial de Sant Joan, un edifici d’origen romànic, citat per primera vegada l’any 9576, amb una capella afegida i absis semicircular decorat amb arcuacions llombardes», afirma l’autor. Més endavant de la ruta ens trobarem amb la riera de Garrumbet on hi ha un safareig molt característic i enfilarem cap a la zona del Pujals dels Cavalls. Hi ha diferents edificacions i masies i destaca especialment l’església de Santa Eulàlia, que data del segle XI. Sempre passant per pistes arribarem al camí de Pujals dels Cavallers a Sords. Al nucli de Sords hi ha també un pont medieval sobre el Terri, però sobresurt especialment en aquesta part de la ruta l’església de Sant Esteve. A la fitxa de la ruta recollida al llibre s’explica que l’església ja està citada «a finals del segle X. Es creu que l’absis respecta l’estructura romànica original. Destaca també el comunidor, una torre de planta quadrada que precedeix l’entrada a l’església, datat entre els segles XVI i XVIII, i des d’on el rector demanava protecció divina contra les tempestes i pedregades».

El tram final de la ruta ens ha de conduir novament fins a Cornellà per acabar a la plaça de Maig.

Una festa d’Interès Nacional

Cornellà celebra la seva festa major coincidint amb la Setmana Santa i l’acte més emblemàtic és el Dilluns de Pasqua amb la plantada de l’arbre de maig i el Ball del Cornell que es ve celebrant de temps immemorials. La festa està reconeguda com d’Interès Nacional. El Divendres Sant es busca l’arbre més alt que es trobi per plantar-lo posteriorment el Dilluns de Pasqua al mig de la plaça. Un cop aixecat amb l’ajuda de cordes l’arbre presidirà la plaça Major fins a l’any vinent. Després, els dansaires ballen el Ball del Cornut. Diuen que és per celebrar la mort del senyor feudal.