Elogi de la impuresa

Què tenen en comú les personalitats artístiques més rellevants? Doncs la coherència dels seus plantejaments. Una coherència, a més, que ho amara tot, inclús aquelles esferes de l’existència que podríem considerar extraartístiques: el mite de l’originalitat i del trencament (amb la tradició històrica, però també amb la pròpia) empal·lideix davant de les sensibilitats capaces d’esdevenir, més enllà del cànon, autèntics referents. Per entendre’ns: les aportacions de dissenyadors de moda com ara Alexander McQueen no són ni alta ni baixa cultura sinó, senzillament, cultura. En aquest sentit, la galeria Art en Brut fa honor al seu nom i ret el seu particular homenatge a Picasso amb una mostra eclèctica i sorprenent: els dissenys de Tània Li i Bernadette Chaix comparteixen espai amb les escultures de Benoit Szczurek, tres mirades connectades des de la diferència.