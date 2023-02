Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Les festes de Carnaval omplen la Costa Brava · Tot el cap de setmana · Diversos municipis

Els municipis de Calonge i Sant Antoni, Llançà, Palamós, Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro o Sant Feliu de Guíxols seran aquest cap de setmana l’epicentre de les festes de Carnestoltes de la Costa Brava. Entre divendres i diumenge, milers de persones desfilaran pels carrers i places de cada poble amb les tradicionals rues de disfresses, amb una notable animació i amb sopars i festes i sopars de colles. Enguany les festes de Carnestoltes recuperen la normalitat plena, després de dues edicions clarament marcades per la pandèmia, que va obligar a prendre mesures de seguretat i, fins i tot, va fer anul·lar algunes celebracions.

«Obra completa» · Dissabte 18 a les 20h i diumenge 19 a les 18h · La Planeta, Girona

Didascàlia Teatre presenta a La Planeta el muntatge Obra Completa, una adaptació de Jordi Sala Lleal de l’obra Collected Stories, del dramaturg nord-americà Donald Margulies.

Els «perfectes» rebutjats · Diumenge 19 a les 19h · Els catòlics, Olot

Perfectes és la història de set personatges rebutjats no només pel seu entorn més proper, sinó que també per la societat en general, per no encaixar en els canons del que es considera «normal».

L’acoustic vell · Divendres 17 i dissabte 18 a partir de les 18:30h · Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, Girona

El Centre Cívic Barri Vell Mercadal acull aquest cap de setmana la XXIII edició de l’Acoustic Vell, un festival gratuït que portarà fins a Girona propostes de videoart (Gabriel Escobar), il·lustració o música (Pale Moon i Cotton Tree).

Reinventant Bach · Dissabte 18 a les 20h · Auditori de l’Ateneu, Banyoles

Moisés P. Sánchez recrea les quinze Invencions per a teclat de Bach amb uns arranjaments propis que permeten apreciar la seva singular personalitat jazzística i creativa. El disc Bach (Re)inventions ha estat premiat com a millor àlbum de jazz pels Premis de la Música Independent.

Umberto Battel · Diumenge 19 a les 18h · Casa de Cultura, Girona

El prestigiós pianista italià Giovanni Umberto Battel serà aquest diumenge el protagonista del cicle Hammerklavier 2023. A la Casa de Cultura de Girona, el músic oferirà un programa molt romàntic, amb la Sonata número 3 de Brahms i dos nocturns i la primera Balada de Chopin.