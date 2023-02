L’hora de Kang

És ben curiós el que ha passat amb les pel·lícules dedicades a Ant-Man. La primera entrega sembla una producció menor dins l’univers cinematogràfic de Marvel, però a banda de ser una comèdia d’aventures molt notable també va acabar essent una de les grans sorpreses de les primeres fases. El mateix va passar amb la seva esplèndida segona entrega, Ant-Man y La Avispa. Es va estrenar enmig de Infinity War i Endgame, com si fos una simple pel·lícula de transició, i després va resultar que el protagonista era la clau de la salvació de la humanitat davant Thanos. Amb la tercera entrega, Quantumania, passarà el mateix. Podia semblar que no era un dels plats forts de la fase IV i que seria més lleugera que, per exemple, la seqüela de Doctor Strange, però als tràilers s’endevina que hi passaran coses cabdals per al futur de les diferents sagues. I a més, és el títol que aprofundeix en l’origen i les motivacions de Kang, que serà un dels personatges més importants de les properes entregues dels Avengers. Per tant, ja cal que els milions de seguidors de Marvel es preparin: aquesta és de les que fa vessar llàgrimes mentre hi veus un esborrany de tot el que ha de venir.

Ant-Man y La Avispa: Quantumania s’endinsa en un dels temes no resolts de la seva predecessora: el Regne Quàntic. El lloc d’on van rescatar La Avispa original és un univers inabastable on resulta haver-hi una misteriosa civilització que vol emergir a la nostra realitat per conquerir-la. Tenen motius, perquè el nostre món mai s’ha molestat a tenir-los en consideració malgrat que el seu poder és il·limitat. Hope, Scott i la seva filla Cassie, que vol seguir les passes del seu pare i ser una Avenger, s’embarquen en una perillosa aventura per aprendre més del Regne Quàntic i arreglar aquelles coses que les seves incursions han pogut trencar. Però aleshores topen amb Kang, un ésser molt enigmàtic que, rere la seva imatge de líder reflexiu, amaga un veritable conqueridor disposat a qualsevol cosa per derrotar la humanitat. Rodada pel mateix equip de les seves predecessores, amb el director Peyton Reed i el compositor Christophe Beck al capdavant, Ant-Man y La Avispa: Quantumania dedica les seves dues hores i escaig a culminar els arcs narratius dels personatges principals i a obrir línies argumentals que faran embogir els fans de Marvel. Un dels seus molts atractius és el seu esplèndid repartiment, encapçalat per Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray, William Jackson Harper, Katy M. O’Brian, Randall Park i Corey Stoll.

Kathryn Newton, l’actriu escollida per interpretar Cassie Lang, ja havia demostrat tenir molt talent a la sèrie Big Little Lies i a l’esplèndid film de terror Este cuerpo me sienta de muerte. Aviat la veurem a Winner, un drama biogràfic dirigit per Susanna Fogel, i a Lisa Frankenstein, una relectura de la novel·la de Mary Shelley que protagonitza juntament amb Carla Gugino i Cole Sprouse. Amb Marvel ha firmat, de moment, per a dues pel·lícules més.