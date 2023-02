La naturalesa humana

El nom del guionista i director Ruben Östlund va començar a estar en boca de tothom gràcies a l’esplèndida The Square, una d’aquelles pel·lícules que és millor veure sense saber-ne gaire res i que brillava gràcies als seus ferotges diagnòstics de les societats benestants. El director hi demostrava un domini únic de la incomoditat: la història no només t’interpel·lava constantment, sinó que d’alguna manera et feia participar de les decisions dels seus protagonistes i reflexionar sobre les teves disjuntives morals. Ara el cineasta suec repeteix la jugada a El triángulo de la tristeza, que va triomfar a Canes i s’ha convertit en una de les grans sorpreses de les nominacions als Oscars, ja que aspira als premis a millor pel·lícula, guió original i director. En el fons té tota la lògica: el film d’Östlund té la rara virtut d’instal·lar-se al teu subconscient i convertir-se en una referència de nombrosos debats socials, a banda de tenir una mitja hora final absolutament memorable.

Com ja passava amb The Square, El triángulo de la tristeza comença amb un estil que et descol·loca i alterna un registre costumista amb una desarmant tendència a l’absurd. Els protagonistes són, aparentment, dos models que tenen una relació poc clara i permanentment marcada per la diferència de percepcions sobre la seva feina. Potser perquè necessiten temps per a ells i explorar les seves afinitats, accepten la invitació de passar uns dies en un iot de luxe en què la resta de convidats són igual de frívols i extravagants. Al principi, tot és hedonisme i lleugeresa, però a mesura que passen els dies la relació amb la resta de passatgers es va tornant més estranya. Per acabar-ho de complicar, l’erràtic personalitat del capità del iot i una tempesta devastadora obligarà els protagonistes a afrontar decisions del tot inesperades. El do d’Östlund per agafar-te desprevingut es manifesta al to de la pel·lícula, que tan aviat fa apunts molt pertinents sobre la indolència de les classes altes com et situa en una escena delirant en què una indigestió es converteix en un espectacle dantesc. És tan inclassificable com apassionant, fins al punt que és d’aquelles que has d’acabar decidint si t’ha encantat o bé has assistit a una presa de pèl descomunal. Guanya la primera opció, per cert.

El seu excel·lent repartiment està encapçalat per Harris Dickinson, Charlbi Dean, Zlatko Buric, Dolly De Leon, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Sunnyi Melles, Jean-Christophe Folly, Iris Berben, Arvin Kananian, Amanda Walker, Alicia Eriksson, Malte Gårdinger i un gran Woody Harrelson.