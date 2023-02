Cada vegada és més habitual trobar-se pel·lícules que denuncien els abusos sistemàtics contra les dones i fan un clam per trencar el silenci que sovint envolta aquests casos, tant per part de les víctimes com dels seus entorns socials. Fa unes poques setmanes s’estrenava als cinemes Al descubierto, que ha passat massa desapercebuda malgrat ser una magnífica reconstrucció de la investigació periodística que va destapar el cas de Harvey Weinstein, i ara arriba l’excel·lent Ellas hablan, que posa el focus en un tema tan poc tractat com els abusos sexuals a les comunitats religioses. El film, que aspira als Oscars a millor pel·lícula i guió adaptat, juga molt bé amb la seva mateixa naturalesa formal: és en essència un relat de diàlegs, de pronunciar aquelles coses que fan mal quan es diuen, però també explora el concepte de silenci i les seves colpidores conseqüències. Per tant, paga la pena fixar-se en els debats que verbalitza però també en els matisos, ja que és aquí on la pel·lícula troba una singularitat que la fa especialment recomanable.

Dirigida per la també actriu Sarah Polley a partir de la novel·la de Miriam Toews, Ellas hablan se situa en una colònia religiosa situada al mig de Bolívia, allunyada de la civilització. Formada majoritàriament per dones, aquesta comunitat es dedica a fer obres de caritat mentre practica un estil de vida molt auster per sentir-se a prop de Déu. Però algunes d’elles afronten un drama terrible, una successió d’abusos sexuals duts a terme pels homes que tracten regularment amb la colònia. Abocades a una crisi de fe, les protagonistes prenen la determinació de no abaixar més el cap i fer sentir la seva veu. Al llarg de menys de dues hores, Polley construeix un drama de denúncia tan tens com eloqüent que parla de l’aquí i l’ara malgrat estar ambientada en un context que ens pot semblar molt llunyà. Si la pel·lícula resulta tan convincent és per la seva manera de descriure els escenaris, per la solvència dels seus diàlegs i per la força d’un grandíssim repartiment format per Rooney Mara, Claire Foy, Ben Whishaw, Jessie Buckley (la magnífica protagonista de Men d’Alex Garland), Judith Ivey, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Kate Hallett, Abigail Winter, Shannon Widdis i la sempre extraordinària Frances McDormand.