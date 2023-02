Unes noies de llegenda

Unes dones misterioses que viuen als boscos de Sant Sadurní de l’Heura formen part de la llegenda que conforma la ruta d’aquesta setmana. Els boscos misteriosos amaguen noies, fades i fadrines i si som prou valents podem seguir les seves passes.

Tot plegat queda recollit al llibre «Rutes amb llegendes» de César Barba. Aquesta ruta del Baix Empordà té el punt de sortida i arribada a Sant Sadurní de l’Heura. Un dels elements més misteriosos i que sempre amaguen també llegenda són els menhirs. En el nostre itinerari els trobarem. Concretament, el menhir de la Pedra Seca. Aquí fins i tot, se suma a la llegenda la Verge Maria. Barba explica en el seu llibre que pocs metres després del menhir hi ha una roca «on alguns hi veuen clarament una mà marcada. Diuen que és on es va recolzar la Verge Maria per agafar impuls i pujar al cel». Els boscos d’aquesta zona i el seu terreny tenen la singularitat d’estar integrats per fulles de roure, aglans, pedres, branquetes de pi i pètals de flor de romaní.

Primer de tot sortirem des del barri de les Cases Noves de Sant Sadurní i iniciarem un camí molt planer i fàcil de cobrir. Pel carrer Mossèn Rovira ens endinsarem cap a una zona de camps de conreu. Cal estar molt atent a les indicacions que trobarem desxifrades al llibre de Barba, ja que el camí no està ben senyalitzat i això pot comportar confusió. «El camí és planer i sense cap complicació, però novament hem d’estar alerta just abans de trobar l’asfalt de la carretera, en què acceptarem un desviament a mà esquerra per un caminoi». I abans de la torre elèctrica trobarem el menhir de Pedra Dreta. Per alguns un espai sagrat i per altres un lloc que amaga moltes llegendes. Les dones que diuen que habiten aquests boscos del Baix Empordà són conegudes amb el nom de Les Rabioses. «Hi ha unes figures llegendàries ben conegudes a la zona. Es tractaria de noies que, en temps medievals, es van negar a ser considerades un tros de carn i es van revoltar contra el dret de cuixa dels senyors feudals». Una vegada més ens trobem una ruta amb passat feudal i que, en aquesta ocasió, l’episodi va acabar de la següent manera: «Les fadrines dels masos a la vora del Daró -per on passarem durant la nostra excursió- un bon dia es van afartar de la situació i van matar el noble, amagant-se després en els boscos propers per a no ser castigades», explica l’autor.

El Pla de Banyeres és descrit també com un lloc màgic on viurien follets i fades. Un cop superat el Puig d’Arques començarem el camí de tornada cap a Sant Sadurní de l’Heura passant per espais com Mas Genoer, conegut també com a Mas Palmada i el Mas Ribot amb «uns conreus ben treballats».

Si no hi ha cap contratemps destacat la ruta, la podem superar en unes tres hores.