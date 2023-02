És temps de garoines

Tot el sabor intens del mar reunit en un sol producte reservat per als paladars més exigents. Així podríem resumir el gust de la garoina o garota que, un any més, protagonitza a Palafrugell una campanya gastronòmica que durarà fins al pròxim 31 de març. Fins a aquesta data, diferents restaurants i hotels ofereixen uns menús especials on, evidentment, la garota és el principal ingredient.

Aquest any els restaurants participants en la campanya són: L’Arc, Centre Fraternal, La Xicra i Xadó (de Palafrugell), El Balcó de Calella, El Càntir, Gelpifish i Les Voltes de Calella by Es Portal (de Calella), El Far, La Llagosta, Llafranc “El Gitano”, Sa Teula i Terrassa Terramar (de Llafranc), i Es Portió (de Tamariu). Pel que fa als hotels: Can Liret (de Palafrugell), Alga i Sant Roc (de Calella), El Far, Llafranc i Sa Teula (de Llafranc).

El menú garoinada, que cada edició canvia, aquest any consisteix en un entrant de garoines, un plat principal de “Catxoflino” - un plat local que inclou carxofes, salsitxes, bolets, calamars, mandonguilles, gambes, musclos saltats en una cassola- o bé un plat alternatiu, i unes postres de cremat. Tot acompanyat d’aigua, vi del Celler Espelt de l’Empordà i cafès, segons han informat els promotors.

No obstant això, cada menú presenta alguna singularitat i el toc del xef que el prepara. Per aquest motiu, el ventall de possibilitats pels amants de la garota és molt ampli. Per posar alguns exemples: els comensals podran combinar segons l’establiment que acabin escollint, un arròs a la llauna de civet de bou, trompetes i escamarlans, o un arròs sec de l’estany de Pals amb sèpia, molla de garoina i gamba vermella -tot amb producte excel·lent del Baix Empordà- un arròs melós de calamar, garoines i botifarra negra o bé un torradet d’arròs amb carxofes, sèpia i mussolina de garoines. Les postres tampoc deixaran ningú indiferent.

A les cartes podrem trobar mousse de cremat amb la seva escuma, borratxo d’ametlla flamejat amb rom i countreau, borratxo amb crema cremada, gelat de rom i canyella i crema de cafè o un cremat català amb escuma de cafè infusionat en cítrics i brownie. També es poden prendre part en altres propostes i fórmules combinables durant el cap de setmana o entre setmana incloent fins i tot tastets o un viatge en vaixell.

Segons recorden des de l’organització la Garoinada de Palafrugell «és una de les campanyes gastronòmiques de les comarques gironines més conegudes i de major tradició. Va néixer l’any 1992 i el seu producte principal són les garoines. Aquesta festivitat se celebra en ple hivern durant les minves de gener i fins al mes de març, quan el mar està tranquil i la garoina està en el seu millor moment».

Qui no conegui exactament la garoina ha de saber que és «un animal que viu al mar i que té una closca que es diu testa, de la que sobresurten unes punxes mòbils». Per llepar-se els dits, però cal anar molt amb compte!.