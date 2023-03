El combat reprès

En el seu dia, Creed va semblar que era un simple reboot de la saga Rocky basada en el crepuscle del protagonista d’aquesta última i en la introducció d’un nou personatge que allargués la seva vida comercial. Però la pel·lícula de Ryan Coogler era molt més que això: a més de recuperar l’essència dels primers títols de la sèrie escrita per Sylvester Stallone, era un drama esportiu tan èpic com emocionant que reflexionava sobre el pas del temps, l’ascensor social i l’aprendre a conviure amb un mateix. La seva segona entrega no era tan lluïda perquè repetia la fórmula en excés, però igualment tenia escenes molt impactants i fins i tot aconseguia que Rocky IV, amb la que connectava directament, semblés millor pel·lícula. Ara arriba Creed III amb un parell de novetats molt remarcables. La primera és que es tracta del primer cop que Rocky Balboa no forma part de la trama i la segona és que Michael B. Jordan, el seu magnífic protagonista, també agafa aquí les regnes de la direcció. Exactament com va fer el mateix Stallone a partir de la infravalorada Rocky II. Sense esperar a veure com responen les taquilles d’arreu del món, Jordan ja ha anunciat la seva intenció de dirigir i interpretar una quarta entrega.

Creed III ja no s’entreté a parlar de l’ascensió d’Adonis en el món de la boxa, sinó que ja el presenta com una estrella consagrada que ha aconseguit repetir els èxits del seu mentor. El seu principal problema és la conciliació entre la fama i la fortuna amb una vida personal que té més apartada del que realment voldria. Les coses donen un tomb inesperat quan apareix un nou aspirant al títol que el desafia públicament amb una vehemència que desconcerta tothom. Resulta que es tracta de Damian Anderson, un vell amic seu amb qui va cometre els mateixos errors d’infantesa, però un va saber trobar el camí de sortida i l’altre no. Convençut que Adonis li ha robat la seva vida, Damian va a per totes per derrotar-lo com mai ningú ha pogut fer. En menys de dues hores (que sempre té mèrit), el director Michael B. Jackson construeix un crescendo dramàtic d’aires mitològics que juga molt més amb l’estètica que les seves predecessores i està plena de moments que busquen encongir el cor de l’espectador. En aquest sentit resulten indispensables unes escenes de boxa absolutament enlluernadores i un planter d’intèrprets que inclou Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Florian Munteanu, Selenis Leyva, Spence Moore II, Tony Bellew, Michelle Davidson, Thaddeus J. Mixson i un magnífic Jonathan Majors.