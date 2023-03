Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per no quedar-se a casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Arrenca una nova edició del Festival de Circ · Fins dimarts 7 · Camp de Mart (La Devesa) El Festival de Circ Elefant d’Or de Girona estrena l’onzena edició, que se celebrarà del 2 al 7 de març a la carpa instal·lada al Camp de Mart, a La Devesa. Hi participaran un total de 70 artistes en 26 atraccions inèdites a Europa, que el públic podrà veure en setze funcions. El certamen bat enguany el rècord de països participants, amb vint nacionalitats diferents i havent aconseguit que dues companyies xineses puguin sortir del país per participar-hi. A més, per primer cop, el jurat estarà únicament format per dones. Tots els números d’aquesta onzena edició són inèdits i serà la primera vegada que, a més, hi hagi una atracció de faquirisme i una que utilitza la força capil·lar. Una experiència immersiva · Dissabte 4 a les 18:00 h i les 20:00 h · Factoria d’Arts Escèniques, Banyoles AN-KI, de la companyia banyolina Ortiga, és una experiència teatral immersiva que proposa diferents visions de la mateixa història en la qual es convida al públic a obrir els sentits. «Agamèmnon» a La Planeta · Diumenge 5 a les 18:00 h · La Planeta, Girona Ritsos recupera els personatges tràgics i, a través d’una profunda i poètica visió personal, els fa encara més universals. Una peça per copsar la vigència dels maltractats conceptes de sacrifici, victòria, èxit i vellesa. Festival de novel·la i crònica negra Ceba Negra · Fins diumenge 5 · Figueres Figueres acollirà la segona edició del festival de novel·la i crònica negra Ceba Negra. Fins diumenge, la ciutat acollirà i reunirà a la flor i nata del true crime i la crònica negra. Aquesta nova edició que vol repetir l’èxit de públic i crítiques, consolidant-se com el certamen de referència d’aquesta temàtica a Catalunya. Fira Vila de llibres · De divendres 3 a diumenge 5 · Diversos espais, l'Escala El festival literari d’hivern de la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya proposa taules rodones literàries, tallers d’oficis de llibres, espectacles, recitals poètics, activitats per a les escoles i contacontes, entre altres. Enguany arriba a la 5a edició i tindrà com a cultura convidada la Catalunya Nord. Concert de Margarita Quebrada · Dissabte 4 a les 23:00h · Yeah Indie Club Margarita Quebrada son un trío de synth-pop, post-punk i electro integrat per Nacho López, Mikel Cabanes i Guillermo Juan Montesinos «Vesse». Nascuts a Valencia l’estiu de 2019, arriben aquest dissabte a la nit a Girona per presentar el seu nou treball d’estudi, el celebrat Gas Lágrima (Jabalina, 2022).