El fortí familiar

Durant anys, cinc exactament, Yellowstone s’ha anat convertint en una de les grans sèries en emissió, però com que no comptava amb una plataforma que la difongués a casa nostra semblàvem condemnats a esperar-la eternament. Mentrestant, ha tingut un spin-off, una preqüela i ha guanyat uns quants reconeixements (entre ells un recent i merescudíssim Emmy al millor actor), demostrant que malgrat la proliferació de plataformes encara hi ha buits de distribució inexplicables. Per sort, aquesta setmana ha començat a operar SkyShowtime i les cinc temporades de la sèrie ja estan a l’abast de tothom. Per què aquesta sèrie paga tant la pena? Primer, perquè el seu protagonista i productor, Kevin Costner, hi fa el millor que sap fer: un western. És èpica, dramàtica i emocionant, fins al punt que et sembla estar veien un d’aquells grans relats clàssics en què sempre tens ganes de saber què els passarà als personatges. Segon, perquè darrere les càmeres hi ha el gran Taylor Sheridan i es nota, perquè el creador de Comanchería té un do a l’hora d’actualitzar els gèneres i construir tensions dramàtiques tan subtils com addictives. I finalment hi ha que, en el fons, és la correcció i millora dels serials tipus Dallas, ja que aquí també hi ha un clan abocat a infinitat de conflictes però les relacions entre els seus membres estan treballades amb un rigor dramàtic impecable.

L’eix a partir del qual s’articula la narració és John Dutton, el poderós propietari d’un dels ranxos més grans i fructuosos del territori nord-americà, i també un home que no està disposat a que especuladors i adversaris li passin per sobre. A més de plantar cara a tot aquell que s’atreveixi a qüestionar el seu llegat Dutton es veu obligat a gestionar unes relacions familiars marcades per la cobdícia, els secrets i les enveges. La seva terra, que és el punt de confluència entre tradició i modernitat, es va tornant un terreny inhòspit en què el concepte de bons i dolents ha evolucionat fins a extrems insospitats. Amb l’ajuda d’una excel·lent banda sonora, a càrrec de Bryan Tyler, Yellowstone aconsegueix ser un melodrama molt compacte que mai abusa de clixés dramàtics i va atrapant en un crescendo narratiu ple de moments impagables. Al costat de Costner, en una de les millors interpretacions de la seva carrera, destaca l’aportació d’un extens repartiment que inclou Luke Grimes, Kelly Reilly (una magnífica actriu que finalment troba un paper a la seva alçada), Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Jefferson White, Gil Birmingham i Denim Richards.