Mil camins porten al Montseny

El parc natural del Montseny possibilita moltes rutes per fer a peu amb distàncies tant llargues com curtes i amb molts itineraris que queden sovint amagats de les mirades. Les possibilitats de descobrir aquest paratge natural són infinites amb sortides des de les comarques gironines i, concretament, des d’Arbúcies i Viladrau.

A la web de l’Ajuntament d’Arbúcies es detalla l’oferta de rutes i els camins per passejar. Cada ruta té una petita fitxa on s’especifica les principals característiques. És molt important consultar la ruta abans d’iniciar-la perquè hem de tenir present que cada ruta és diferent i que sempre s’ha d’adaptar a les nostres possibilitats físiques. D’aquesta manera, s’eviten molts ensurts. Cal anar sempre també preparat abans de qualsevol sortida i informar-se amb detall de les dificultats que ens podem trobar a cada camí.

La ruta d’aquesta setmana va d’Arbúcies fins a Santa Fe del Montseny, un espai i un indret on hi arriben molts excursionistes i conflueixen moltes rutes. És una ruta que cal fer a peu, amb inici i final al pavelló de Can Pons. La distància és de 9’4 quilòmetres a l’anada amb una durada de sis hores perquè té una dificultat mitjana. El tipus de camí és de corriol i pista i durant el trajecte en trobarem diversos punts d’interès com la Castanyereda del Gavatx, Castanyers Gros dels Roters, Coll de Te i la Vall de Santa Fe. La ruta reuneix els principals elements patrimonials naturals d’aquesta zona del parc: aigua i castanyers. Segons es detalla en la informació que trobarem a la web d’Arbúcies la vall de Santa Fe del Montseny «té més de 3 km de llargada, i la formen diferents plans: el Pla de Sta. Fe, el dels Ginebrons i el de l’Espinol. És travessada per la riera de Santa Fe i per la carretera que uneix Sant Celoni amb Viladrau passant per Sant Marçal. És coneguda per l’embassament artificial per a la producció elèctrica, el pantà de Santa Fe, proper al punt de finalització de la ruta. La capella de Santa Fe data del segle XIII». Pel que fa concretament a la ruta, que està senyalitzada, s’informa també que «és un dels antics senders coneguts com a camins marçalers, que unien la plana d’Arbúcies amb el Montseny. És una excursió ideal per conèixer els diferents estatges de vegetació del Montseny ( alzinars, suredes, castanyers, fagedes...) i per apropar-se a la base del Turó de l’Home i de les Agudes».

Se surt d’Arbúcies, de la zona del barri del Castell, i en lloc d’anar en direcció al castell de Montsoriu, cal anar en direcció al turó del Pla de Secorts i Coll de Te per enfilar finalment cap a Santa Fe.