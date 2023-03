Tensar o trencar?

Nascut a Mataró el 1970, Jordi Jubany insisteix en seguir mostrant-se com algú que treballa bo i tensant les possibilitats de la figuració a la recerca d’aquells intersticis on la realitat cedeix i revela, en forma quasi d’epifania, les possibilitats ocultes de coneixement que conté. A la seu figuerenca de la Galeria d’Art El Claustre hi exposa una selecció de treballs on el paisatge urbà, filtrat sempre a través de la seva particular tècnica, esdevé una excusa per parlar d’aspectes, en aparença, molt més existencials. Jubany, al final, cal entendre’l com un realista que cerca la irrealitat dins la convenció del gènere. O, si més no, això és el més rellevant que pot dir-se a propòsit de les seves obres. Sense desmerèixer la seva solvència tècnica, hom no pot deixar de preguntar-se perquè, enlloc de tensar, no esmicola els lligams amb la tradició més carrinclona.